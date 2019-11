El exlegislador criticó a Jorge del Castillo. | Fuente: RPP Noticias

El candidato al Congreso Mauricio Mulder respondió la noche de este viernes al exparlamentario Jorge del Castillo, quien denunció irregularidades en la distribución de la lista del APRA para las elecciones legislativas de 2020.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP Noticias, Mulder tildó las declaraciones del exlegislador como mentiras y aseguró que las realiza “por encargo del Gobierno”. Agregó que esta postura de Del Castillo se debe a que perdió el Congreso aprista realizado el pasado 25 de octubre.

“A él (Del Castillo) le revienta que el Congreso del partido no lo haya ganado por segunda vez y todo esto lo está haciendo por encargo del Gobierno para dividir con una sarta de mentiras que son inaceptables”, comentó.

Críticas a Del Castillo

En esa línea, el también exlegislador se pronunció en contra de la actitud de Del Castillo y reiteró su vínculo con el Gobierno, debido a que se opuso en dos ocasiones a las mociones de vacancia planteadas contra Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.

“Yo no puedo entender que haya actitudes de esa índole que no estén contaminadas por interés político, porque así nomás por las puras no es y eso por eso para nosotros es fundamental esta candidatura”, dijo.

Sobre su designación

Respecto del proceso de elección dentro del partido, que le llevó a ser el candidato que encabezará la lista aprista para les elecciones, Mulder comentó que él no fue invitado sino designado por el presidente de la Comisión Organizadora del Congreso.

“No es invitación, es designación. El artículo 10 del reglamento del Jurado Nacional de Elecciones de inscripción de candidatos dice que hasta una cuarta parte de los candidatos puede ser designado por el órgano directivo del partido y así se tomó esa decisión de carácter político”, sostuvo.