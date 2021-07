El Congreso rechazó la admisión de una moción de censura a la Mesa Directiva encabezada por Mirtha Vásquez. | Fuente: RPP

La presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, agradeció a los parlamentarios que no apoyaron admitir una moción de censura en contra de la Mesa Directiva, e hizo un llamado a la responsabilidad ante futuros pedidos.

"Reconocer y agradecer a mis colegas, porque creo que hoy después de todo primó la sensatez en la mayoría de ellos. Creo que estamos en un momento muy delicado en el país, estamos jugando en contra de los tiempos dentro del Congreso; además creo que la mayoría evaluó que estas mociones de censura que se vienen presentado no han tenido éxito, porque no tienen mayor asidero", dijo a Nada Está Dicho' por RPP TV.

Asimismo, confirmó que apenas se desestimó este pedido de censura, "empezó a circular un borrador" para una nueva solicitud, esta vez dirgido únicamente contra la titular del Legislativo.

Sobre esta nueva moción, Mirtha Vásquez expresó: "Me están casi censurando, porque, después de cerrar una sesión y de terminar la jornada, (unos colegas) fueron a buscarme, no me encontraron en la oficina y ellos dicen que no los quise recibir".

Ante esta situación, llamó "nuevamente a la calma y a la responsabilidad, porque, siendo la censura un derecho de los congresistas, no puede abusarse de este derecho".

"Es un tema que causa inestabilidad en el país. Estamos en un momento de transición, terminando de hacer nuestra función legislativa, no es responsable hacer estos pedidos reiterativos", agregó.

Congreso rechazó admitir moción de censura

Este miércoles, el pleno del Congreso rechazó, por mayoría, la admisión de la moción de censura contra la Mesa Directiva que encabeza Mirtha Vásquez e integran los parlamentarios Luis Roel y Matilde Fernández.



De acuerdo con la votación del pleno, 20 votos fueron a favor de admitir la moción, 85 en contra y 7 en abstención. Para que se admita la moción se requerían 64 votos, de un total de 125 congresistas hábiles.

Congresistas de las bancadas de Acción Popular y Fuerza Popular presentaron el pasado 18 de junio una moción de censura contra la Mesa Directiva por considerar que sus integrantes no han cumplido con "representar y defender el fuero del Parlamento conforme lo establece el Reglamento del Congreso".

Los parlamentarios argumentaron que la Mesa Directiva "no tomó una posición adecuada en defensa del Parlamento", luego de que la denuncia del titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Valdez, quien aseguró que el presidente Francisco Sagasti le citó a Palacio de Gobierno para "frustrar el debate" de las reformas en el Legislativo.



Kenyon Durand, uno de los legisladores que suscriben la moción, pidió durante el Pleno del Legislativo de ese día que la misma sea dada a cuenta ante la representación para que se pueda proceder a su debate.



"Consideramos que la actual Mesa Directiva no cumple con los requisitos de respuesta y de amparo a esta digna institución con respecto a los actos absolutamente contrarios a los intereses del pueblo peruano con respecto al señor presidente Sagasti", añadió el congresista.