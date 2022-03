Pedro Castillo llega al Congreso de la República previo al debate de la moción de vacancia. | Fuente: Presidencia

La politóloga Paula Távara consideró este lunes que el mandatario Pedro Castillo cumplió con su "cometido político" al acudir al Congreso de la República y retirarse minutos después para dejar que su abogado presente su defensa antes del debate de la moción de vacancia presidencial.



"El presidente Castillo no estaba pensando en exponerse a las actitudes o respuestas que pudiese tener el parlamento, sino principalmente participar en un punto específico, por un momento mínimo del debate, para que tampoco se pudiese decir que él se corría. Es decir, hacer un acto de presencia, 'yo he venido, doy algunos argumentos, no me escudo que estuve aquí hace unos días' y luego continuar con la agenda", dijo en entrevista a RPP Noticias.

Paula Távara recordó que el expresidente Martín Vizcarra también hizo algo parecido durante su segunda moción de vacancia. Además, indicó que el retiro del mandatario Pedro Castillo del hemiciclo no va en contra de las normas del Congreso.



"Ha procedido el abogado ya con un conjunto más largo de argumentos desagregarlos. Creo que ha cumplido con su cometido político, que era que no se pudiese decir que no participaba del debate; y al mismo tiempo, que no se pudiese decir que detenía la gestión del Gobierno, porque lo vimos hace un par de horas en Oxapampa", afirmó.

Paula Távara sostuvo que el mensaje del presidente Pedro Castillo buscaba dar un mensaje a la ciudadanía más que al pleno del Congreso de la República.



"Queda claro, como en otros plenos, que lo que se hace está pensando más de cara a la ciudadanía, hacia los medios, hacia afuera que propiamente el Parlamento, donde los votos y acuerdos se dan antes o se dan en otros contextos que no son precisamente en el argumentario que se presenta en ese momento, es casi una performance. Pensemos que los diálogos que se han venido dando desde el voto de confianza del premier Torres, le van acercando los 44 de votos que evitan una vacancia", dijo.

Pérdida de respaldo en regiones

Por otro lado, Paula Távara afirmó que, de acuerdo con las últimas encuestas, el presidente Pedro Castillo ha ido perdiendo respaldo en las regiones del país, lo que pone en duda su rol de representatividad en ciertos sectores.

"Allí sí hay una tarea que debería preocupar al Ejecutivo, creo de forma importante, porque además las últimas encuestas nos muestran que el 50 % de la población ahora mismo estaría de acuerdo con una vacancia. Esto más allá de si se lleva a cabo o no, de si es el número suficiente, de si deberiamos avanzar hacia ello o no, debería ser cuestionar de cuánto se está criticando la forma en que se ejerce el Gobierno", expresó.

