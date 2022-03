La congresista señaló que votará a favor de la moción de vacancia. | Fuente: Congreso de la República

La congresista de la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se refirió sobre la alta desaprobacion del Legislativo, con un 79% de acuedo con una reciente encuesta.

En conversacion con RPP Noticias, la legisladora indicó que estas bajas cifras son "tradicionales" y que a nivel mundial esta es una cuestión común. "En promedio a lo largo de los años en los países en el mundo, los Congresos no suelen tener una aprobación de 70%", dijo.

Además, dijo que el problema no era la desaprobación del Congreso, sino la que tiene el Ejecutivo. "Lo preocupante no es el porcentaje de desaprobacion que pueda tener el Congreso que tradicionalmente es así, sino que el presidente en 8 meses tenga 70% de desaprobación", indicó.

Por otro lado, se refirió sobre el incidente ocurrido momentos iniciales al debate de la moción de vacancia presidencial luego que la congresista Vivian Olivos colocó un cartel con la frase "vacancia ya".

Al respecto, dijo que se tomó la decisión que ya no se van a permitir colocar carteles en las curules para evitar este tipo de altercados. "Lo que se ha decidido, y me parece que es importante por respeto, es que a partir de la fecha no habrá y no se permitirá expresiones de esta naturaleza. Eso es saludable porque algunos congresistas pueden expresarse con carteles, pero significa problemas entre pares", explicó.

Congresista auxiliada

La legisladora, que indicó que votará a favor de la moción de vacancia, indicó además que su colega de bancada, Cruz Zeta Chunga tuvo que ser llevada a una clínica tras descompensarse en el Pleno.

Sin embargo, aclaró que en el Congreso fue auxiliada. "Ella se ha descompensado y ha salido en ambulancia a que la atiendan. Nosotros tenemos médicos como Alejandro Aguinaga que la atendió y también un centro médico donde la vieron y la evacuaron a una clínica", precisó.