Jorge Montoya, congresista de la bancada de Renovación Popular. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el parlamentario y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, descartó que su bancada busque una eventual vacancia del presidente Pedro Castillo.

“No estamos pensando en la vacancia; lo que estamos tratando es de que se respete al país en general, teniendo un gabinete decente, no otra cosa. Es correcto de que la primera ministra actual es totalmente diferente al anterior. Tiene otro lenguaje, es más dialogante, pero lo que tiene para manejar es lo mismo”, indicó.

Con respecto a los cuestionamientos que pesan sobre el actual ministro del Interior, Luis Barranzuela, quien realizó una fiesta en su domicilio el último 31 de octubre por el Día de la Canción Criolla, el congresista indicó que se ha presentado una moción que exhorta al presidente a retirarlo del cargo.

“Ojalá haga caso y se haga hoy o mañana a más tardar. Ahí quedaría resuelto este tema. En caso no, procederíamos con lo que sigue: la interpelación, censura y todo lo que continúa. La situación está bastante tensa para el Ejecutivo por no tomar las decisiones cuando debieron tomarse. Ahora están en una posición bastante difícil; la premier y el presidente van a tener que tomar una decisión hoy de acuerdo con lo que se ha anunciado. Espero que esa sea el cambio de ministro. Si fuera así, ese paso quedaría cerrado y continuarían para adelante. En caso el presidente no quiera, entonces ahí va a venir la renuncia de la premier, imagino”, agregó.

SOBRE APOYO DE LAS FUERZAS ARMADAS A LA POLICÍA

El Gobierno autorizó este martes la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima y Callao para "asegurar el control y el mantenimiento del orden interno" y la ejecución de operaciones policiales durante 30 días calendario, según una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

El congresista Montoya se mostró en contra de esta decisión, pues consideró que la capacidad de la Policía Nacional no ha sido sobrepasada.

“Las Fuerzas Armadas no están para cuidar el orden interno, salvo que hayan situaciones que desborden a la capacidad logística de la Policía. Acá es una orden abierta para reemplazar a la Policía en los puestos de control que tienen que no son muchos y suena extraño. Hay algo que seguramente no sabemos todavía y que puede aparecer”, indicó.

“Lo que ha pasado con la inseguridad ciudadana es la incapacidad de los gestores de la misma, no de la Policía. Los que están direccionando la seguridad ciudadana no tienen la capacidad para actuar. Es una ineficacia del sistema, pero no es que se haya sobrepasado la capacidad logística de la Policía. La Policía tiene la cantidad de gente suficiente como para poder cubrir el área, son el doble que las Fuerzas Armadas”, agregó.

NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe hasta ahora sobre las llamadas ‘variantes delta plus’? - Espacio Vital

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado que está vigilando una nueva forma de la variante Delta del coronavirus llamada AY4.2, que tiene dos mutaciones adicionales. A esta variante se le conoce también como Delta Plus y, aunque no se ha podido constatar que su nivel de propagación es mayor que la original, ya hay que tenerla muy en cuenta.