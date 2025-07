Montoya señala que Cueto fue invitado a encabezar una lista para la Mesa Directiva con manejo de Podemos Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Montoya, parlamentario de la bancada Honor y Democracia, indicó este lunes que su colega de dicho grupo legislativo, José Cueto, fue contactado para encabezar una plancha de cara a la elección de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo anual de sesiones 2025-2026.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP, el congresista señaló que Cueto informó dentro de su bancada que lo invitaron a participar de esta elección como candidato para la Presidencia del Congreso, para lo cual lo autorizaron a continuar con las conversaciones. Sin embargo, no precisó con qué congresistas iría acompañado.

“Invitaron al almirante Cueto a participar de una plancha que no se sabe con quiénes, el primer paso ha sido invitarlo. Nos informó, nos reunimos en bancada y lo autorizamos para que continúe con las conversaciones. Hasta ahora no ha habido reunión, salvo esa invitación no hubo otra reunión”, sostuvo.

Podemos Perú maneja la lista

En esa línea, Montoya señaló que Podemos Perú es la bancada parlamentaria está realizando las gestiones para esta plancha que pugnará por ganar la conducción del Congreso en su último año.

El legislador indicó, además, que de momento esta posible plancha está en sus primeros pasos y que mañana podrían convocar a más bancadas para una primera reunión.

Dijo también no confiar en la bancada de José Luna Gálvez, pero precisó que ningún miembro de dicha agrupación participaría en esta eventual lista.

“Podemos no está participando, pero está manejando, no va a participar directamente en la Mesa, eso es lo que dijeron al menos, pero está aparentemente dirigiendo este grupo”, dijo.

De momento no hay definida ninguna lista para la última Mesa Directiva del Congreso elegido en el periodo 2021-2026 ni se ha realizado la convocatoria para la elección. Se espera que sea realice en los próximos días y que el proceso se realice el 26 de julio.