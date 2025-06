Cueto pide citar al Canciller al Congreso por firma de Tratado de Alta Mar: "Nunca se habló de la firma de ningún tratado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista José Cueto (Honor y Democracia), en diálogo con RPP, se pronunció respecto a la firma del llamado Tratado de Alta Mar, que realizó la presidenta Dina Boluarte ayer, lunes, durante su participación en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, en Niza, Francia.

Al respecto, Cueto Aservi indicó que fue "sorprendido" por la firma del acuerdo, debido a que no fue informado cuando el canciller Elmer Schialer solicitó la autorización al Parlamento para el viaje de la jefa de Estado.

"Yo tengo que decir que, a mí, personalmente, me sorprendió la firma. Se supone que no iba la señora presidenta a firmar absolutamente nada", sostuvo.

"Yo no voy a calificar si mintió o no el Canciller cuando mandó el documento de que iban a esta convención. Por lo menos que yo recuerde no mencionó que se iba a firmar ningún tratado. Seguramente se hubiera inclinado la balanza hacia el otro lado. Yo mismo voté a favor, porque considero que la presidenta tiene que representar siempre en eventos internacionales al Perú. Nos guste o no nos guste es parte de su chamba. Pero de ahí a firmar un tratado que aparentemente afectaría a la soberanía nacional, de ninguna manera", indicó.

En esa línea, el parlamentario planteó citar al ministro de Relaciones Exteriores al Parlamento para que dé las explicaciones del caso respecto a la firma del tratado.

"Yo, personalmente, creo que los especialistas, no solo en relaciones exteriores, sino en las instituciones relacionadas a todo esto, deberíamos, y creo que eso es lo que se debe hacer, citar inmediatamente al Canciller al Congreso, para que dé las explicaciones del caso", aseveró.

"Hasta donde he leído, sí" afectaría la soberanía sobre el mar peruano

En esa línea, Cueto indicó que, hasta donde había leído el acuerdo, sí afectaría la soberanía sobre las 200 millas de mar peruano.

"Basta con leer inicialmente el famoso tratado, y en la parte inicial, sobre todo el artículo 5, pone claramente que ‘entiéndase por convención o convenio, como le ponen ellos, todo lo relacionado a la Convención del Mar, firmada en el año 82’ por varios países, pero no por el Perú. Entonces ya hay una relación con la Convemar. Obviamente hay críticas de todos lados. Yo te puedo decir que este tratado es un acuerdo totalmente independiente, pero sí creo que complementa la Convención del Mar del año 82. Ahí se establece un estatuto general para la gobernanza de los océanos, incluyendo la definición de la zona económica exclusiva de las 200 millas", señaló.

"Hasta donde he leído, sí [afecta]. Y por eso mismo, considero que tiene que ir, y seguramente va a ir este tratado, al Congreso, donde ya con especialistas podremos simple y llanamente rechazarlo, si es que afecta, como aparentemente digo, porque no lo he terminado de leer, son como 70 páginas", agregó.

Además, el congresista refirió que este martes, que hay sesión plenaria, buscará reunirse con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para abordar el tema. Asimismo, dijo que si se determina que el acuerdo vulnera la soberanía nacional, la presidenta podría ser objeto de una denuncia constitucional.

"Si más adelante, repito, con especialistas en el tema, se determina que hay una afectación a la soberanía nacional, podríamos hablar de una posible denuncia constitucional", puntualizó.