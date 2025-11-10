Orué dice que su coordinador parlamentario la trasladó "dos veces más" desde el gimnasio y acusa "reglaje" en su contra

La congresista Ariana Orué (Podemos) se pronunció este lunes acerca del reportaje emitido por el dominical Cuarto Poder que reveló que Alex Paredes, coordinador parlamentario de su despacho, la habría trasladado en un vehículo oficial desde un gimnasio cercano a su vivienda hacia el Congreso, actividad fuera de sus funciones.

Al respecto, la congresista señaló que se ha "distorsionado" la información y negó que su coordinador parlamentario haga las veces de su chofer, aunque reconoció que la trasladó "dos veces más" desde el gimnasio, por iniciativa de este, y que era porque, en el camino, coordinaban actividades.



“Han distorsionado la información de que yo utilizo recursos del Congreso. El carro no es del Congreso, a mí no me asignan combustible y hemos estado fuera del horario laboral. En este caso, mi coordinador, que justamente estaba cerca y con el que yo coordino y hago muchas funciones, nos hemos venido del gimnasio a mi casa porque estábamos dentro de la hora y me ha regresado acá, al Congreso”, señaló.

"El trabajador, muy amablemente, lo que ha hecho es decir si me puede llevar al Congreso mientras vamos coordinando y ha sido una sola vez o dos veces más en todo el año que yo vengo fiscalizando, que yo vengo ejerciendo el cargo de congresista. Lamentablemente, hay medios que se están prestando para difundir información falsa [...] El señor Alex Paredes no es mi chofer. Ha habido dos momentos o tres que, de manera excepcional, él me ha trasladado, creo que como cualquiera que tiene un amigo o un compañero trabajador y lo puede trasladar, pero nada más. Él sigue cumpliendo sus funciones como coordinador parlamentario y de eso tenemos evidencia", sostuvo.

Asimismo, la parlamentaria acusó un reglaje en su contra que tendría motivaciones políticas, y que se habría vulnerado su privacidad.

"Hace días, a la seguridad del Congreso había denunciado reglaje. Hemos presentado, incluso, evidencias de fiscalizadores de la Municipalidad del Callao que están cerca a mi casa y, coincidentemente, el día de ayer, sale un reportaje donde prácticamente me han seguido hasta un gimnasio [...] A mí, prácticamente, me han seguido desde la hora que me levanto hasta la hora que salgo, y han vulnerado mi privacidad, han enfocado sabiendo que yo estoy denunciando a la corrupción. Han enfocado el lugar donde yo vivo, que es un asentamiento humano, es un barrio. No voy a un gimnasio de lujo, no voy a ningún lado. Vengo fiscalizando y lo voy a seguir haciendo”, aseveró.

"Lamentablemente, hay medios que se están prestando para difundir información falsa. Y coincidentemente también, en medios regionales, han mencionado que por ahí podría existir que la esposa o exesposa del gerente de Comunicaciones del señor Pedro Spadaro sería, en este caso, la productora del canal 4. Entonces, yo quiero saber si es verdad o no, porque yo estoy fiscalizando y se está vulnerando mi privacidad, y a mí me puede pasar algo. Yo ya he salido anteriormente con chalecos antibalas con la finalidad de que exista un resguardo y exista también una seguridad, porque estoy fiscalizando y creo que soy la única congresista en el Callao que lo viene haciendo", agregó.

Niega que asesor parlamentario sea pareja de su hermana y dice que no lo sacará del cargo

Cuarto Poder también destacó que la parlamentaria tiene como asesor de confianza a Renzo Nicolás Basurco, quien sería pareja de su hermana Shirley Orué, según consignaría un acta de intervención policial del 2021, en que se registró que ambos se encontraban en estado de ebriedad, desplazándose en un vehículo que sería del padre de las hermanas Orué.

Al respecto, la legisladora dijo que Basurco es "soltero" y un "profesional" de su confianza, que cumple con los requisitos administrativos del Congreso. Además, descartó que lo vaya a separar de su cargo.

"Respecto a mi asesor número dos, que es el licenciado Renzo, cumple con todos los requisitos que el mismo Congreso requiere. En este caso, él es profesional, es licenciado. Está estudiando una maestría, tiene experiencia, una trayectoria profesional, y se supone que es un cargo de confianza. Yo tengo que colocar a personas en las que confío y que cumplen todos los requisitos", sostuvo.

"Lo pueden vincular, porque, al final, se supone que ya están entrando en campaña y van a distorsionar la información, pero el señor Nicolás está soltero y cumple con todos los requisitos. Es una persona profesional y no la voy a dejar sin trabajo como está pidiendo la gente, porque es una persona profesional humilde, y es del Callao [...] No por el hecho de que brinden alguna información que está vulnerando mi privacidad y que está distorsionando la información lo voy a sacar. Lo que es justo es justo", agregó.

Finalmente, Orué dijo que no ha cometido "ningún error" en el marco de los hechos revelados por Cuarto Poder. Asimismo, aseguró que "todos tenemos derecho a hacer deporte".

"No ha sido ningún error, yo vengo cumpliendo con mis funciones de fiscalización. Vengo a la comisión, me presento, nunca he faltado. Siempre estoy en el pleno hasta la noche, pero el programa Cuarto Poder, prácticamente en los primeros segundos, ya empieza a interpretar mis gestos, y yo digo ‘cómo es que han ido hasta el gimnasio a seguirme y cómo es que se puede vulnerar mi privacidad, mi imagen’. Ahora la mayoría ya sabe dónde vivo, todo el mundo sabe que yo estoy en el asentamiento humano tal y han sacado información del lugar donde yo vivo. ¿Quién a mí me resguarda, quién a mí me respalda frente a tanta corrupción que existe?, y es por eso que yo estoy fiscalizando y voy a seguir fiscalizando por más que se difundan este tipo de noticias falsas", apuntó.

"Lamentablemente, existen muchos casos donde sí se ha denigrado al personal, a los trabajadores, pero este no ha sido el caso. Esto ha sido fuera del horario laboral. Mi coordinador parlamentario tiene un horario laboral. De hecho, él debería haber estar en el Callao y hemos estado en el Callao, coordinando. Lamentablemente, a raíz de la fiscalización, coincidentemente, los del programa Cuarto Poder me han estado siguiendo. Yo me siento perseguida", puntualizó.