Exministro de Salud Óscar Ugarte denuncia a Vladimir Cerrón.

El exministro Óscar Ugarte dijo que denunciará por difamación al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. En conversación con RPP Noticias, rechazó que Cerrón le haya tratado como “criminal”. “Eso no lo tolero a nadie”, dijo.

“Ha declarado que la resolución que yo firmé , aprobando el petitorio nacional, el 2010 habría sido causa de que se genere un monopolio respecto al oxígeno y esto ha tenido repercusiones en la pandemia. Eso es falso”, dijo.

Según Ugarte, la querella buscará que Cerrón se haga cargo de lo que dijo, respecto a la resolución que aprobó en el 2010 donde se elevaba la pureza del oxígeno a 99%. “Tiene que demostrar que eso causa el monopolio y que lo haya promovido yo”, dijo.

El exministro refirió que si bien firmó dicho petitorio en el 2010, esta resolución fue luego ratificada por distintos ministros que lo sucedieron en el cargo, como Alberto Tejada, en el 2010, Aníbal Velásquez en el 2015 y Silva Pessah en el 2018.

Manifestó que el monopolio alrededor del oxígeno se generó “por otro tipo de condición”.

“Recién en 2019, el Congreso aprobó una ley que supone que va a controlar los monopolios, entonces el señor Cerrón está obligado a demostrar sus afirmaciones, porque lo que ha dicho no es poca cosa. Me ha dicho criminal, en otras palabras, eso no lo tolero a nadie”, dijo.

