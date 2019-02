Carlos Tubino estuvo esta mañana en Enfoque de los Sábados. | Fuente: RPP

El congresista Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, justificó que haya votado en contra de la sanción de 120 días al legislador Luis López Vilela por acosar a Paloma Noceda, al considerar que fue una denuncia “tardía”.

“Sí consideramos que debe haber una sanción, pero nos parece excesivo 120 días, que es la máxima sanción. Fue una denuncia también tardía”, dijo en Enfoque de los Sábados.

“Siempre me he sentado al lado de Paloma Noceda, me sentí como un padre para ella, con mucha confianza, pero nunca me dijo nada (sobre el denunciado acoso de López Vilela)”, sostuvo.

El portavoz naranja consideró, además, que el caso de López Vilela no es comparable con el del también fujimorista Moisés Mamani, quien fue sancionado por manosear a una aeromoza.

“Había quienes decían esto ha sido un faltamiento (sic) de respeto, otros no le ven ningún tipo de injerencia sexual en el tema. Para otros, es una forma que siempre se ha utilizado, se ha saludado así en el Congreso. En fin, una serie de temas de debate”.

El Pleno del Congreso aprobó este viernes suspender por 120 días al parlamentario Luis López Vilela, quien fue denunciado por la parlamentaria Paloma Noceda, por presuntos tocamientos indebidos.

Con 44 votos a favor, 40 en contra y 5 abstenciones, el Pleno aprobó el informe final de la Comisión de Ética que recomendaba la suspensión del parlamentario fujimorista sin goce de haberes por haber infringido los principios de respeto e integridad establecidos en el Código de Ética Parlamentaria.