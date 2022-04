Pasión Dávila "desconoce" motivo del retiro de su proyecto de recorte de mandato presidencial y congresal

Congresista respondió tras retiro de proyecto de recorte de mandato presidencial y congresal | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Pasión Dávila (Perú Libre) se mostró sorprendido tras conocer que el vocero de su bancada, Waldemar Cerrón, anunció que el proyecto de reforma constitucional para recortar el mandato presidencial y congresal -de su autoría- fue retirado.

"Yo he presentado (el proyecto) haciendo un análisis y cada uno de los que han firmado tenían conocimiento, pero, ahora, el motivo de su retiro, desconozco. Yo lo sigo manteniendo igual y desde acá invito a los colegas congresistas a que puedan adherirse a esa firma. Waldemar Cerrón lo firmó, tenía conocimiento, y desconozco el motivo de que él lo ha retirado", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, Pasión Dávila explicó que lo que lo motivó a presentar esta iniciativa de reforma constitucional es que en todo el tiempo que lleva trabajando en el Congreso se han presentado constantemente pedidos de vacancia, acusaciones constitucionales, pedidos de recorte del mandato presidencial y movilizaciones.

"No entiendo cuál es el interés que tienen los congresistas de Fuerza Popular y Renovación Popular. Aparte, yo presenté como 18 proyectos de ley, de las cuales solo uno se ha agendado, el resto está en las comisiones y todo eso me incomoda y me molesta. Esas acciones me han motivado para presentar esta propuesta de adelanto de elecciones", argumentó.

Asimismo, Pasión Dávila recordó que esta propuesta lleva la firma de Waldemar Cerrón ya que conversó con su vocero antes de su presentación. Sin embargo, el parlamentario negó que haya coordinado con algún integrante del Poder Ejecutivo sobre su intención de recortar el mandato presidencial y congresal, ya que se trata de una "propuesta personal".

Finalmente, el parlamentario oficialista reconoció que está evaluando su permanencia en la bancada tras conocer que su propio vocero decidió retirar el proyecto de reforma constitucional sin consultarle, pese a que inicialmente le expresó su respaldo, así como por el "comportamiento" de algunos de sus integrantes.

Retiran proyecto de recorte de mandato

Esta mañana, el congresista Waldemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, informó a RPP Noticias que el proyecto de reforma constitucional para recortar el mandato presidencial y congresal, presentado por su colega de bancada Pasión Dávila, ha sido retirado. Desde el despacho de este último tomaron con sorpresa la noticia y adelantaron que investigarán el caso.

"Inicialmente el proyecto fue presentado por el congresista Pasión Dávila y algunos congresistas firmamos a fin de que pueda evaluarse la posibilidad de la presentación del proyecto; sin embargo, esto fue retirado ayer en horas de la noche", indicó.

Por otro lado, la congresista oficialista Katy Ugarte informó que el denominado bloque magisterial de esta bancada aún no decide su posición respecto a la posibilidad de adelanto de elecciones generales y congresales.

"Todos los congresistas tenemos el derecho de presentar proyectos de ley, por lo tanto, estas son solo iniciativas legislativas, que luego de presentadas, pasarán a una determinada comisión, en donde serán analizadas y debatidas. Entonces, este proyecto de ley que propone el adelanto de elecciones generales será analizado y debatido", indicó.

"Quiero dejar en claro que el bloque magisterial no ha acordado su posición sobre el tema de adelantar las elecciones generales. Yo, en lo personal, no me aferro a ningún cargo, pues tengo más de 30 años de servicio al país en el magisterio y siempre he vivido de mi trabajo", agregó.

