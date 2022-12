Pasión Dávila, congresista de Perú Libre | Fuente: Congreso de la República

El congresista de la bancada de Perú Libre, Pasión Dávila, consideró este sábado que no tendrá éxito la tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, que será debatida y votada el próximo miércoles, 7 de diciembre.



En La Rotativa del Aire, Pasión Dávila aclaró que no defiende al jefe de Estado, sino el "voto democrático del pueblo peruano" que depositó su confianza en Pedro Castillo.

"Esta es la tercera moción de vacancia. No ha tenido éxito en las dos (anteriores) y estoy seguro que en esta tercera tampoco lo va a tener. En casi de año y medio de gestión del Ejecutivo y Legislativo, de parte de algunos congresistas del fujimorismo, de Acción Popular y de Alianza Para el Progreso se han dedicado todos los días a cuestionar al presidente con la vacancia. ¿Qué cosas han logrado? Que el pueblo siga en la pobreza. Eso es totalmente irresponsable", dijo.

"Acusaciones y supuestos"

Para Pasión Dávila, todo alrededor del mandatario Pedro Castillo son "acusaciones y supuestos", aunque no descartó totalmente eventuales hechos de corrupción en el entorno presidencial.

"La fiscalización debe hacerse en forma horizontal, no dirigido al presidente de la República y ¿qué pasa con los gobiernos regionales y alcaldes provinciales? ¿Qué pasa en esas instituciones? la corrupción está generalizada. Con eso no estoy diciendo que el presidente que no tiene... pero lo que yo quiero es que se demuestre. Que se cuestione y que se acuse a todos por igual. No quiero una fiscal parcializada a favor de quienes cuestionan todos los días al presidente", sostuvo.

De otro lado, defendió la designación de Betssy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros, aseguró que es "una persona bastante dinámica" y sostuvo que puede "tender puentes" entre el Ejecutivo y organizaciones políticas.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor César Munayco, director ejecutivo de vigilancia en salud pública del CDC del ministerio de salud (Minsa), explicó que los virus de la gripe aviar pueden generar una pandemia. Dijo que hay dos tipos de virus: de baja y alta patogenicidad que atacan a aves, aves de corral y en algunos casos afecta a los humanos. El ser humano si se puede infectar, pero es muy raro. En EE.UU. se detectó un caso con fatiga, pero se pudo controlar, puede ocurrir, pero es raro, precisó el especialista. Además señaló que a los pelícanos se les encontró el virus de H5N1 por eso Senasa ha declarado alerta sanitaria, sin embargo no se ha encontrado identificación de H5N1 en las aves de corral, solo en los pelícanos. Advirtió que un ave muerta no debe ser manipulada por lo que recomendó no acercarse a las aves muertas, ni enfermas.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son para leer sus columnas diarias.