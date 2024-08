Bar 'La Noche' asegura que brindó videos solicitados por Fiscalía y el Municipio de Barranco por incidente que involucró a Chirinos

Patricia Chirinos y Luis Aragón fueron expulsados del local barranquino por pedido de los asistentes, quienes rechazaron su presencia.

El Bar 'La Noche' de Barranco emitió este lunes un comunicado para informar que ha brindado los videos grabados por las cámaras de seguridad tanto al municipio distrital como a la Fiscalía para conocer lo sucedido con la expulsión de los congresistas Patricia Chirinos y Luis Aragón de dicho local. Este incidente sucedió la madrugada del domingo.

"El personal de seguridad y atención en mesas intentó calmar al público y formaron un cordón de seguridad alrededor de ambos congresistas. Un cliente arrojó un vaso, que felizmente no causó daño. Los parlamentarios decidieron retirarse al amparo de la protección recibida por nuestro personal", se lee en parte del pronunciamiento que dio a conocer el establecimiento en sus redes sociales.

Lo sucedido con ambos legisladores se dio a las 2:35 de la madrugada del domingo cuando un grupo de personas en el bar 'La Noche' vociferaron contra ellos, lo que les obligó a dejar el establecimiento.

La Municipalidad de Barranco rechazó en un comunicado las agresiones verbales contra los congresistas y aseguró que la Gerencia de Fiscalización y Seguridad Ciudadana notificará al local para conocer más detalles de los sucesos.

"Todo ciudadano tiene derecho a sentirse libre de acudir a cualquier lugar público para su disfrute. Por nuestra parte, venimos tomando acciones indagatorias y vamos a notificar al local para conocer la versión de los hechos", se lee en el comunicado.

Congresistas se pronuncian

Patricia Chirinos utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para afirmar que fue agredida físicamente antes de que abandonara el bar tras el reclamo de los asistentes en el establecimiento.

"En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer es solo una anécdota más: un pequeño grupo de desadaptados me agredió verbalmente y hasta me arrojó un vaso de vidrio", escribió la parlamentaria de Avanza País.

Por su parte, el congresista Luis Aragón también usó sus redes sociales para expresar su rechazo a lo vivido en el bar de Barranco.

“Condeno enérgicamente la agresión a la congresista Patricia Chirinos y a mi persona, la misma que presencié anoche en el distrito de Barranco. En una democracia, no hay justificación para ningún tipo de violencia. Rechazamos la intolerancia de algunos desadaptados

que celebran estas conductas antidemocráticas”, señaló el legislador.