La congresista Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, cuestionó que la congresista y ministra de Trabajo, Betssy Chávez, señalara que no retirará ninguna denuncia constitucional, ya sea la que interpuso en su contra o la que está dirigida a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva.

"Creo que lo que está quedando claro para la población es que la señora Betssy Chávez lo único que busca es generar cortinas de humo con denuncias que no tienen ningún asidero legal y que tampoco cuentan con el respaldo de las fuerzas democráticas del Congreso de la República. Me parece lógico que le moleste que yo hable con la verdad", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, la legisladora de Avanza País reprochó que la ministra Betssy Chávez prefiera "alcahuetear las ministras" del presidente Pedro Castillo. Asimismo, dijo sentir "lástima" de la también congresista oficialista "por ser cómplice de corrupción y del desgobierno solamente por 25 mil soles de su sueldo".

La representante de la región Callao insistió en que las denuncias de la ministra de Trabajo contra dos integrantes de la Mesa Directiva del Congreso son una cortina de humo "para tapar todos los actos de corrupción que viene cometiendo el ocupante de Palacio, Pedro Castillo".

"Por eso decía que me da lástima la señora porque con tal de recibir su sueldo de 25 mil soles es capaz incluso hasta de ser cómplice de todos estos actos de corrupción. Mi posición y la de mi bancada siempre ha sido muy firme: es imposible dar tregua a un gobierno mitómano", reiteró.

Betssy Chávez no retirará denuncias

La congresista y ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, señaló que no retirará ninguna denuncia constitucional, ya sea contra la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, o contra la vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos.



"Yo no voy a retirar ninguna denuncia constitucional, ni la que dirigí contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tampoco voy a retirar la denuncia contra Patricia Chirinos, porque considero que hay infracción constitucional de los artículos 102, 112, 113", dijo durante una entrevista con el programa Punto Final.

Bettsy Chávez insistió en la denuncia constitucional que presentó el 15 de febrero en su calidad de congresista, a pesar que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se mostró optimista en que la ministra pueda dialogar con María del Carmen Alva para "poner fin a conflictos".

"Aunque me lo pidiera el papa [Francisco], yo no voy a dejar sin efecto las denuncias que he presentado. Hay una infracción constitucional a todas luces y al menos amerita que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le dé el trámite de admisibilidad, amerita que se discuta en Comisión Permanente, amerita que se discuta en el pleno y que la fiscal evalúe si procede o no", indicó.



Bettsy Chávez argumentó que la denuncia constitucional contra María del Carmen Alva se basa en que se impulsan "leyes con nombre propio" para disminuir los cinco años del mandato presidencial. En ese sentido, aclaró que se busca modificar los artículos 113 y 114 y 117 de la Constitución Política que tratan sobre vacancia, suspensión y el tema de acusación constitucional.

