Betssy Chávez: No voy a retirar denuncias constitucionales contra María del Carmen Alva y Patricia Chirinos

La congresista y ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, señaló este domingo que no retirará ninguna denuncia constitucional, ya sea contra la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, o contra la vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos.



"Yo no voy a retirar ninguna denuncia constitucional, ni la que dirigí contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tampoco voy a retirar la denuncia contra Patricia Chirinos, porque considero que hay infracción constitucional de los artículos 102, 112, 113", dijo durante una entrevista con el programa Punto Final.

"Hay una infracción constitucional"

Bettsy Chávez insistió en la denuncia constitucional que presentó el 15 de febrero en su calidad de congresista, a pesar que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se mostró optimista en que la ministra pueda dialogar con María del Carmen Alva para "poner fin a conflictos".

"Aunque me lo pidiera el papa [Francisco], yo no voy a dejar sin efecto las denuncias que he presentado. Hay una infracción constitucional a todas luces y al menos amerita que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le dé el trámite de admisibilidad, amerita que se discuta en Comisión Permanente, amerita que se discuta en el pleno y que la fiscal evalúe si procede o no", indicó.



Bettsy Chávez argumentó que la denuncia constitucional contra María del Carmen Alva se basa en que se impulsan "leyes con nombre propio" para disminuir los cinco años del mandato presidencial. En ese sentido, aclaró que se busca modificar los artículos 113 y 114 y 117 de la Constitución Política que tratan sobre vacancia, suspensión y el tema de acusación constitucional.

Además, precisó que el detonante fue la reunión que sostuvieron María del Carmen Alva y congresistas opositores al Gobierno el pasado 9 de febrero en Miraflores, como lo reveló el semanario Hildebrandt en sus Trece.

"No es potestad del Congreso, según el artículo 103, dirigir leyes en este caso con nombre propio. Asimismo, estoy indicando dos artículos de carácter penal que es básicamente el relacionado con organización criminal, el artículo 317, y el 349 con actos conspirativos", afirmó.

Caso Patricia Chirinos

En relación con Patricia Chirinos, Betssy Chávez afirmó que la denuncia constitucional contra la tercera vicepresidenta del Congreso se debe a un discurso que dio en Estados Unidos, donde afirmó que el país está gobernado por "un sombrero luminoso" y expresó frases que desconocen el sistema presidencialista.



"Considero que una persona en su calidad de vicepresidenta del Congreso de la República, que debería defender la pluralidad política e ideológica de las bancadas, no debería estar hablando de forma tan ligera en un evento internacional", manifestó.

