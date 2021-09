La congresista Lady Camones se solidarizó con su colega de Avanza País Patricia Chirinos. | Fuente: RPP

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (APP), rechazó la agresión verbal que presuntamente habría sufrido la legisladora Patricia Chirinos por parte del premier Guido Bellido.

La legisladora de Alianza para el Progreso señaló que corresponde a la Comisión de Ética ejecutar las acciones disciplinarias respectivas en caso se comprueben los hechos denunciados.

"Lamentamos lo que le ha tocado vivir a nuestra colega, es deplorable por donde lo mire las declaraciones tan gruesas y tan atentatorias contra su dignidad como mujer, y peor aún en su condición de alto funcionario (en referencia a Bellido). Nos solidarizamos con ella y debemos sumarnos todos a la lucha contra la violencia a la mujer", dijo a Las 5 de las 7 por RPP.

Además, señaló que la Comisión de Ética aún no se ha instalado y espera que esto suceda el próximo jueves, para investigar cuanto antes la denuncia de Chirinos.

"Creo que urge tener como prioridad instalar esta comisión para hacer efectiva la investigación de este caso tan delicado (...) Ya se ha votado y aprobado el número de integrantes y quiénes la van a constituir, solo falta la aprobación para su instalación, debe ser ya este jueves", precisó.

La congresista manifestó que Guido Bellido ha mostrado este tipo de conductas en redes sociales y en el trato directo con colegas parlamentarias, y señaló que "difícilmente cambie de un día para otro".

"Va a corresponder a Ética que tome las acciones disciplinarias y a él (Guido Bellido) exhortar que modifique sus conductas (...) Conductas como las de Guido tienen que ser sancionadas y rechazadas", insistió.

¿Qué denunció Patricia Chirinos?

La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, reveló este martes que Guido Bellido la agredió verbalmente dentro del recinto parlamentario cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, la congresista de Avanza País explicó que el hecho se originó cuando ella solicitó la oficina parlamentaria donde trabajó su padre Enrique Chirinos Soto.

"Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente", afirmó.



Patricia Chirinos señaló que en el momento de la agresión verbal se encontraba el congresista Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú), José Jerí (Somos Perú) y "otros más por allí".



Congresistas testigos

Hasta el momento, dos congresistas que supuestamente habrían presenciado la agresión verbal se han pronunciado ante la prensa, pero no han confirmado ni negado la veracidad de la denuncia.

Enrique Wong (Podemos) señaló que declarará ante la Comisión de Ética del Legislativo por ser esa la instancia correspondiente. Señaló que ese es "el debido proceso" y evitó "adelantar cualquier declaración".

"En la Comisión de Ética se investiga y valora la inconducta de los congresistas, ahí tendremos oportunidad de explicar lo que sucedió realmente", dijo.

En tanto, Jaime Quito (Perú Libre) precisó que no recordaba haber visto la presunta agresión.

"Era una situación tensa porque todo el mundo venía para pedir oficinas, no recuerdo lo que veía, solo vi que estaban bromeando", afirmó.