Patricia Donayre fue congresista de Fuerza Popular. | Fuente: RPP Noticias

La congresista Patricia Donayre (Unidos por la República) reveló que cuando formó parte de la bancada de Fuerza Popular, la lideresa de ese partido, Keiko Fujimori, le revisó un proyecto de ley electoral que elaboró "artículo por artículo". En entrevista con RPP Noticias, la parlamentaria aseguró que este tipo de conductas motivaron su renuncia de la bancada.

"Yo no creo que se pueda hacer política con ellos. Justamente porque llegué con ellos al Congreso, porque tuve que renunciar porque yo no obedecía consignas. A mí me revisaban el proyecto de ley electoral, y lo voy a decir acá de una vez, artículo por artículo. La señora Fujimori me decía 'esto no va, esto sí va'. Yo me rebelé contra eso porque yo no creo que se pueda hacer una ley electoral en función a un partido político", reveló.

"Así es, y que se sepa de una vez. Preguntaba '¿esto nos conviene o no?' y volteaba a ver a Pier (Figari) y a Ana Herz. Yo asistí a una reunión de esas y nunca más volví a asistir", señaló luego de reconocer que no hizo esta confesión antes "para no echar más leña al fuego".

Donayre señaló que durante su época en Fuerza Popular sufrió cuestionamientos en sus iniciativas sobre la ley de financiamiento y la ley electoral. Sobre este último tema, la legisladora señaló que dentro del fujimorismo existe "una obsesión" en contra del voto electrónico "porque creen que eso ha permitido que haya un fraude"

"Estoy cansada de que se diga que en este país puede haber un diálogo (con el fujimorismo) cuando no va a haber un diálogo (…) Disculpen, pero con eso quiero indicar que no puede haber diálogo", señaló.