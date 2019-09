| Fuente: Presidencia/Andina

Minuto a minuto

Desde las 9 y 30 se realizará, en paralelo, una sesión extraordinaria de la Comisión Constitución para definir el archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones.

8:19 Llega la ministra de Educación, Flor Pablo.

8:07 Llega el ministro de Energía, Francisco Ísmodes.

7:31 Llega la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz. Saludó con la mano a la prensa e ingresó.

6:05 Arribó el vuelo del presidente Vizcarra procedente de Nueva York.

El presidente Martín Vizcarra presidirá este jueves desde las 8:00 a.m. una sesión de Consejo de Ministros, tras su llegada de Nueva York, Estados Unidos, donde participó en la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

La reunión, que habitualmente se programa los miércoles de todas las semanas, se realizará en Palacio de Gobierno, en un día en el que la Comisión de Constitución del Congreso, que preside la fujimorista Rosa Bartra, decidirá el futuro del proyecto de ley presentado por el mandatario para adelantar las elecciones generales al 2020.

En la víspera, se hizo público el predictamen del grupo de trabajo, en el que se recomienda aprobar y archivar el proyecto del Ejecutivo. Según el documento la propuesta del Gobierno y otras similares, como la que plantea la convocatoria a una asamblea constituyente, "carecen de una adecuada sustentación". Además, califica la iniciativa del gobierno como "infundada, impertinente e improvisada".

La noticia fue tomada con sorpresa por el gabinete ministerial. Así lo confirmó el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes. “(Estamos) Sorprendidos porque teníamos la expectativa como Gobierno de que esta propuesta normativa se aprobase, esperemos que, en el Pleno, la decisión sea distinta a la que tomó la comisión de Constitución”, dijo en Economía para Todos.

En ese sentido, aseveró que este jueves “sin duda evaluarán en el Consejo de Ministros la decisión de la Comisión de Constitución”.

La Comisión de Constitución sesionará este jueves desde las 9:30 a.m.

Reacciones en el Congreso



También provocó diversas reacciones en el Congreso. El congresista Marco Arana, vicepresidente de este grupo, se mostró "sumamente preocupado" por la rapidez con la que el documento será puesto a votación.

"Se saca de la noche a la mañana un dictamen que no ha sido fruto de estos debates o discusiones en la Comisión de Constitución. El lunes estuvimos reunidos todos los miembros y ni siquiera se planteó cuándo se iba a presentar este dictamen. Se ha entregado hace unas horas, de un momento a otro", cuestionó.

Desde el Apra, el legislador Jorge del Castillo consideró que sería "improcedente" que el Gobierno planteara una cuestión de confianza. En tanto, Mauricio Mulder señaló que tras esto el presidente Vizcarra tendrá que continuar con la totalidad de su mandato, a menos que prospere el pedido de vacancia que viene impulsando.

Del Castillo dijo esperar que no se produzca una reacción "hepática o emocional" de parte del Poder Ejecutivo, como el "sorpresivo" viaje de regreso del presidente Vizcarra, quien llegará al Perú este jueves para participar en una sesión del Consejo de Ministros antes de la Comisión de Constitución sesione y defina el eventual archivo del proyecto.



Piden que se debata en el Pleno

La bancada del Nuevo Perú anunció que solicitará a la Junta de Portavoces, junto con otras bancadas, que el predictamen de la Comisión de Constitución que recomienda archivar el proyecto de ley de adelanto de elecciones pase directamente al Pleno del Congreso para que pueda ser debatido y votado por todos los parlamentarios.

"Si hay responsabilidad y valentía de la mayoría fujiaprista, permitan que el dictamen se vea el lunes en el Pleno que está convocado. Los 130 congresistas debemos hacernos responsables de nuestra posición y de nuestro voto, por lo tanto, hay que permitir que ese debate se pueda dar. Es muy fácil archivar cuando se tienen los números", señaló la vocera Indira Huilca.

En tanto, la legisladora Marisa Glave señaló que este pedido que será presentado ante la Junta de Portavoces también será sustentado este jueves durante la sesión de la Comisión de Constitución. "No se puede permitir esta estrategia del fujimorismo. Por un lado, distraer con esta pretensión de archivar este proyecto y el lunes pretender elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Cada parlamentario, no sus voceros, tiene que hacerse responsable de su voto y no permitir que se siga consumando un golpe institucional", afirmó.