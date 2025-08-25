Últimas Noticias
Patricia Juárez sobre Santiváñez en el Ministerio de Justicia: "Ha sido un desatino y un tema que debió evitarse"

La parlamentaria manifestó que la bancada fujimorista evaluará esta designación en una próxima reunión.
La parlamentaria manifestó que la bancada fujimorista evaluará esta designación en una próxima reunión.
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La legisladora de Fuerza Popular recalcó que pese a ello, la presidenta no ha cometido ninguna infracción al elegir a un ministro censurado nuevamente en el Gabinete ya que no está prohibido.

La congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez consideró un "desatino" la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia este último sábado. Para la parlamentaria, esto solo genera un conflicto entre el Gobierno con el Legislativo.

"Yo creo, como lo he señalado, que ha sido un desatino, ha sido un tema que debió evitarse porque confronta al Ejecutivo con el Congreso. El Congreso censuró a esa persona entonces debió evitarse, pero también, creo, siendo ya una especulación de lo que piensa el Ejecutivo, que el Ejecutivo o la presidenta no tiene, nada que perder. No es que en estos momentos va a perder un punto de aprobación porque ya no los tiene", expresó en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Juárez manifestó que la bancada fujimorista se reunirá para tomar una opinión en conjunto sobre Santiváñez, pero a título personal reiteró que es una "afrenta innecesaria" su designación, aunque aclaró que no existe una prohibición para volver a elegir ministros censurados en el Gabinete.

"Tal vez la apuesta de Santiváñez en el Ministerio de Justicia tenga un propósito que nosotros no conocemos. He escuchado al ministro que dice que luchará contra la 'mafia caviar' y contra quienes realizan acciones contra el Estado", añadió. 

Presentan moción contra el premier

El congresista Edward Málaga presentó una moción en el Congreso para invitar al primer ministro, Eduardo Arana, para que explique la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia.

De acuerdo con la moción, la designación de Santiváñez podría interferir con la función constitucional de control político del Parlamento. Además, precisa que este nombramiento podría atentar contra la administración de justicia al brindar protección, mediante el antejuicio político, a un funcionario que enfrenta investigaciones fiscales.

