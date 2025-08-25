Últimas Noticias
Presentan moción para que Eduardo Arana explique en el Congreso la designación de Juan José Santiváñez en el Minjus

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

De acuerdo con la moción, presentada por el congresista Edward Málaga, Santiváñez podría interferir con la función constitucional de control político del Parlamento.

Santiváñez fue censurado el 21 de marzo del presente año
| Fuente: Congreso

El congresista Edward Málaga presentó una moción en el Congreso para invitar al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para que explique la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia.

De acuerdo con la moción, la designación de Santiváñez podría interferir con la función constitucional de control político del Parlamento. Además, precisa que este nombramiento podría atentar contra la administración de justicia al brindar protección, mediante el antejuicio político, a un funcionario que enfrenta investigaciones fiscales y cuenta con una medida judicial de impedimento de salida del país.

Esta iniciativa también menciona los cuestionamientos públicos hacia el ahora titular del Minjus por su conducta confrontacional con la prensa y por supuestamente aprovechar políticamente su anterior cargo como ministro del Interior.

Cabe recordar que Santiváñez fue censurado el 21 de marzo del presente año por su “incapacidad” para enfrentar la creciente ola de inseguridad ciudadana.

Santiváñez pidió al Poder Judicial ordenar a Fiscalía concluir investigación preliminar en su contra

Juan José Santiváñez solicitó al Poder Judicial que ordene a la Fiscalía de la Nación concluir la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de negociación incompatible.

Mediante un escrito presentado el 7 de agosto por medio de su defensa legal, Santivañez solicita que se realice un control del plazo de esta investigación preliminar abierta sobre la contratación de Anatoly Bedriñana en el Ministerio del Interior

Dicha solicitud fue presentada ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó para el lunes 1 de setiembre a las 9.30 a. m. una audiencia virtual a fin de evaluarla.

