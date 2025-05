Edward Málaga: "Le pediría la renuncia a la presidenta Dina Boluarte o que evalúe la posibilidad de dar un paso al costado"

El congresista cuestionó a la mandataria por no haber hecho mayores cambios en su Gabinete Ministerial. En ese sentido, adelantó que no le dará el voto de confianza a Eduardo Arana.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista Edward Málaga Trillo expresó este viernes sus críticas contra el Gabinete del actual primer ministro, Eduardo Arana, considerando que debieron darse más cambios ministeriales. Por ello, aseguró que no dará el voto de confianza y además pidió a la presidenta Dina Boluarte renunciar al cargo.



"De ninguna manera (dar el voto de confianza). Es más, le pediría la renuncia a la presidenta (Dina Boluarte) o que evalúe la posibilidad de dar un paso al costado, porque, si no va a poner un gabinete que solucione los problemas o que nos lleve a un proceso electoral limpio y transparente, entonces genera mucha incertidumbre", expresó en el programa Prueba de fuego, de RPP TV.

Málaga Trillo manifestó que la salida de Gustavo Adrianzén tenía que permitir la renovación total del Gabinete; sin embargo, lamentó que el Gobierno cometiera una "afrenta" al permitir la permanencia de casi todos.

"Que nos dé el mismo Gabinete es una afrenta y es desconocer la intención y el objetivo del Congreso, que era respaldado por la ciudadanía, de tener cambios, porque no solo el premier venía fallando, sino medio entorno ministerial, con ministros adulones o incapaces en la gestión", indicó.

El parlamentario comentó que presentar una moción de vacancia serviría como un llamado de atención para Dina Boluarte a casi un año de terminar su mandato.

"Prácticamente, la mitad de los ministerios no avanza, los principales problemas del país no están siendo resueltos y nos ponen a los mismos incompetentes a resolverlos, entonces algo tendríamos que hacer. Yo creo que quizás hablar de una moción de vacancia, escribirla, presentarla, buscar el voto para el debate, sería una manera de dar un mensaje muy claro a la presidenta de que estamos haciendo control político y generamos una reacción para que ella quizás reaccione y nos presente otro gabinete. Este Gabinete es inaceptable", expresó Málaga Trillo.

Para el legislador, son imprescindibles los cambios en la cartera de Educación, Mininter, Midis, Mujer y Cultura por falta de gestión.

Cuestiona designación de Adrianzén

Málaga Trillo consideró, además, que la designación de Gustavo Adrianzén como representante permanente del Perú en la ONU no debió ser un premio para el ex primer ministro. Además, advirtió que este funcionario no habla inglés ni francés, lo que complicará seriamente sus labores dentro de dicho organismo.

"Excancilleres como el señor Gonzáles Olaechea u otros diplomáticos de carrera señalan que Adrianzén no tiene las condiciones para un foro tan alto como las Naciones Unidas. Es una segunda afrenta al control político que hace el Parlamento y es decirles: 'no nos importa'", puntualizó.