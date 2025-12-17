Patricia Juárez sobre la mala imagen del Congreso: "He sentido vergüenza ajena de mis compañeros" [VIDEO]

La congresista de Fuerza Popular manifestó que hubieron algunas cosas que han sido terribles en el actual Parlamento y enfatizó que esta institución debe respetarse.

La parlamentaria de Fuerza Popular, Patricia Juárez, reconoció este miércoles sentir "vergüenza ajena" de sus compañeros en el Congreso debido a los distintos casos que se denunciaron este año y que involucraron a legisladores de distintas bancadas.

"Hay algunas cosas que han sido terribles en el Congreso. Ha habido una proliferación de casos donde creíamos que ya no podía haber

nada peor y de pronto surgía otra circunstancia que nos llevaba a una situación vergonzosa... He sentido vergüenza ajena de mis compañeros. El Congreso es una institución que creo debemos respetar y resaltar", manifestó en el programa Las cosas como son de RPP.

Juárez confirmó también que postulará a la reelección parlamentaria porque señaló que ha contribuido al debate político durante sus años en el Congreso. No obstante, criticó a los colegas que votaron en contra de la bicameralidad y la posibilidad de postular nuevamente al Parlamento.

"Yo a eso siempre lo he dicho, especialmente en el sector de la izquierda, que existe una doble moral, son incoherentes con lo que dicen y luego hacen", añadió.

Ampliación del Reinfo

Por otro lado, Patricia Juárez enfatizó que esta nueva ampliación del Reinfo debe ser la última que se haga cuando es un proceso de formalización que debería estar avanzando.

"Finalmente hemos votado a favor de esta ampliación por última vez. Por lo menos, el propósito que tenemos como bancada es que se den algunas características importantes dentro de la nueva ley", explicó.

Juárez recalcó que Fuerza Popular no promueve la minería ilegal en el país ni tampoco votaron a favor del Reinfo por oportunismo político.