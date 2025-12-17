Comisión Permanente aprobó informe final que recomienda inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años

Además, la Comisión Permanente aprobó en segunda votación ampliar el Reinfo hasta diciembre del 2026 | Fuente: Andina

Con 16 votos a favor, cuatro en contra, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar de la gestión pública a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza por 10 años.

Además, el informe propone acusar constitucionalmente a Espinoza Valenzuela por infracción a la Constitución en su actuación como fiscal de la Nación.

De acuerdo con los integrantes de la Comisión Permanente, la acusación responde a que la extitular del Ministerio Público inició investigaciones contra legisladores vinculados a un proyecto de ley que autorizaba la percepción simultánea de la remuneración de pensión tanto para integrantes de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional.

Posteriormente, con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, la Comisión Permanente aprobó en segunda votación el texto sustitutorio del dictamen que extiende la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026.

Como se recuerda, el pasado 4 de diciembre, la iniciativa parlamentaria que modifica el Decreto Legislativo 1293 fue aprobada en primera votación por el Pleno del Congreso con 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones.

Tras ser aprobada, ahora la ley deberá ser remitida al Ejecutivo para su promulgación u observación.