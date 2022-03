La legisladora fujimorista consideró que el Ejecutivo ha generado una situación de inestabilidad en el país. | Fuente: RPP Noticias

Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, consideró este miércoles que la población exige al Congreso cumplir su rol de fiscalización y por eso, ante el descontento que dijo existe para con el gobierno de Pedro Castillo, es que se impulsa la moción de vacancia presidencial.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, la legisladora indicó que es el propio gobierno el que ha llevado a esta situación de inestabilidad al país y que con este nuevo intento de vacar al mandatario el Parlamento solo cumple su rol de control político.

“Creo que en realidad quien nos ha puesto en esta situación, por supuesto no querida de tanta incertidumbre, es el Ejecutivo (…) El Congreso tiene que hacer su papel, la ciudadanía exige que el Congreso haga su papel y nosotros tenemos que cumplir ese rol de control político, ese rol de fiscalización, que por supuesto no es nada grato y no te da réditos políticos”, dijo.

Pide reflexión a colegas

La parlamentaria fujimorista señaló que uno de los principales cuestionamientos que tienen contra el Ejecutivo es la falta de idoneidad en los ministros de Estado. Añadió que esto se suma a la falta de rumbo que tiene el gobierno, por lo que consideró necesario que los legisladores reflexionen, ante la situación de crisis que afronta el país.

“La idoneidad de los ministros ha estado carente absolutamente, no hay políticas de gobierno, no hay un programa de reactivación económica (…) Entonces frente a los 50 ministros que se han presentado en este gobierno ¿qué es lo que tendríamos que hacer frente a tantos ministros, a tantos cuestionamientos respecto a actos graves de corrupción?”, señaló.

“Si existiera cierta reflexión en los congresistas, nos daríamos cuenta que la situación en el país, lamentablemente, está en una situación de crisis permanente y ahora estamos viendo el desgobierno que hay”, agregó.

Moción de censura a ministro de Salud

En cuanto a la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, la congresista indicó que la bancada de Fuerza Popular decidió apoyarla tras una reunión. En esa línea, rechazó que busquen censurar al ministro por obstruccionistas.

“Se nos acusa mucho siempre de ser obstruccionistas o que siempre somos los que estamos poniéndole cabe al Gobierno. Entonces por eso es que siempre pensamos mucho las cosas, las analizamos y debatimos ampliamente en el seno de la bancada y en este caso se determinó que sí debíamos acompañar la moción de censura”, indicó.