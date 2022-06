Los parlamentarios reafirmaron que el único ente a cargo de dirigir las investigaciones es el Ministerio Público | Fuente: Andina

Congresistas del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, formados por exmiembros de Perú Libre, expresaron públicamente su respaldo al presidente Pedro Castillo por no declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Mediante un comunicado, indicaron que dicha comisión no tiene competencia para investigar al mandatario por presuntos delitos comunes o de función que se hayan cometido durante el ejercicio de su mandato. Esto lo sustentaron según un informe legal del Ministerio de Justicia.

Además, en Concertación Nacional rechazaron la forma en que la comisión de Fiscalización ha conducido la investigación, al advertir que, en reiteradas ocasiones, algunos de sus integrantes adelantaron opinión y faltaron a su deber de ser imparciales.

"Incluso, el propio oficio de invitación que remitió la comisión al presidente de la República indica tenemos pruebas fehacientes que conllevan a la comisión de los delitos, lo que evidencia el adelanto de opinión", aseveraron los parlamentarios.

De igual forma, coincidieron en que las acciones adoptadas por la comisión formarían parte de un montaje de un sector que insiste en acusar con falacias.

"Consideramos antirreglamentario que la Comisión de Fiscalización ignore sus competencias y exija al máximo representante de la Nación a declarar", añadieron.

#URGENTE | Pronunciamiento de los diez congresistas del Bloque Magisterial de Concertación Nacional del #Congreso. Respecto a la decisión del presidente @PedroCastilloTe de no declarar ante la Comisión de Fiscalización. pic.twitter.com/DNpRaQCIDp — Bloque Magisterial de Concertación Nacional (@BloMagisterial) June 27, 2022

Asimismo, reafirmaron que el único ente a cargo de dirigir las investigaciones es el Ministerio Público, ante el cual el presidente Castillo ya brindó su declaración por más de tres horas, mostrando con hechos concretos su voluntad, transparencia y respeto a la justicia.

Pedro Castillo no recibió a congresistas

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, confirmó que el mandatario no recibiría a la Comisión de la Fiscalización del Congreso como estaba previsto para hoy. En declaraciones a la prensa, el letrado indicó que el jefe de Estado decidió no cumplir con la cita pactada al no haber garantías de un debido proceso y acusó a la comisión de no actuar con objetividad ni en búsqueda de la verdad, sino con la única intención de levantar cargos.

Espinoza informó que está enviando un oficio a la Comisión de Fiscalización en la que se comunica que el presidente no los recibirá en Palacio, y entre las razones mencionadas para esa decisiòn mencionó que el grupo de trabajo parlamentario "no es un órgano competente para investigar al señor presidente durante su mandato".

El parlamentario Héctor Ventura señaló que "es una falta de respeto al país" que el Presidente se niegue a recibir a la comisión a último momento. El documento oficial con la negativa del jefe de Estado ingresó recién a las 9:12am. al Congreso solicitando reprogramación de la cita.

(Con información de Andina/RPP)