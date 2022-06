Pedro Castillo no recibió a Comisión de Fiscalización por presunto incumplimiento de debido proceso, dice abogado del presidente

Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo. | Fuente: Andina

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, confirmó este lunes que el mandatario no recibirá a la Comisión de la Fiscalización del Congreso en Palacio de Gobierno como estaba previsto para hoy como parte de las investigaciones parlamentaria al jefe de Estado por su presunta participación en actos irregulares.



En declaraciones a la prensa, el abogado indicó que el presidente decidió no cumplir con la cita pactada al no haber garantías de un debido proceso y acusó a la comisión de no actuar con objetividad ni en búsqueda de la verdad, sino con la única intención de levantar cargos contra el mandatario.

Espinoza informó que está enviando un oficio a la Comisión de Fiscalización en la que se comunica que el presidente no los recibirá en Palacio, y entre las razones mencionadas para esa decisiòn mencionó que el grupo de trabajo parlamentario "no es un órgano competente para investigar al señor presidente durante su mandato".

Además, señaló que toda persona tiene derecho a ser investigada por un órgano imparcial y en el caso de la Comisión de Fiscalización "hay claros hechos de afectación a la imparcialidad".

Al respecto sostuvo que el presidente del grupo de trabajo parlamentario Héctor Ventura (Fuerza Popular) ha adelantado juicios sobre el presidente en entrevistas a medios de comunicación. Espinoza citó una declaración del congresista al diaro El Comercio, al que el último miércoles dijo: “Tenemos pruebas fehacientes [contra Castillo], no solo son dichos”.

Tras advertir que la comisión ya ha informado que presentará este miércoles su informe final, afirmó que se entiende que claramente ya tienen listo dicho documento.

Sin elementos para la defensa de Pedro Castillo

El abogado recordó, además, que el referido grupo de trabajo nunca les entregó los elementos de convicción o indicios que presuntamente tiene en este caso.

"Es inadmisible que se afecte al derecho de contar con todos los medios adecuados para preparar la defensa. Se pidió la información para poder estudiar, qué cosa se contesto: Presidente puede venir al Congreso para que usted tome nota y lea. Ese organo tiene la obligación de entregar los medios de convicción", dijo.

"Si quieren el debido proceso, el presidente colaborará", aseveró al detallar que remitirán a la comisión el oficio informando la decisión de no recibir a sus integrantes en Palacio de Gobierno. Según consta en la mesa de partes del Congreso, el documento de la defensa de Pedro Castillo, ingresó a las 9:11 a.m. de este lunes.

Como se recuerda, el pasado 15 de junio, la comisión varió la condición de testigo a investigado del presidente Castillo por el caso de las visitas ocurridas en un inmueble del pasaje Sarratea, en el distrito de Breña.









Registro del ingreso del documento de la defensa de Pedro Castillo en la que comunica que el presidente no recibirá a la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno. | Fuente: Congreso