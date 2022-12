Harold Forsyth: La próxima semana el Consejo Permanente de la OEA se pronunciará sobre el informe de la Misión de Alto Nivel

Harold Forsyth, representante del Perú ante la OEA, | Fuente: RPP

El embajador Harold Forsyth, representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), consideró este viernes que la próxima semana el Consejo Permanente del organismo se pronunciará sobre el informe de la Misión de Alto Nivel.

En Ampliación de Noticias, Harold Forsyth precisó que la presentación del informe preliminar en la víspera por seis cancilleres corresponde a una "primera etapa" por lo que ahora se espera la posición del Consejo Permanente sobre el documento.

"Todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones de la sociedad civil y representantes del Estado dialogaron con ellos. Tuvieron 27 entrevistas. Entonces, han encontrado hallazgos, han hecho su diagnóstoco, pero lo principal son las recomendaciones que han formulado. Esta es la primera etapa, ya terminó el informe preliminar de ellos, ahora viene lo que sería el pronunciamiento del Consejo Permanente, que es el órgano máximo de la OEA, que va a tener una posición sobre este informe final", explicó.

"Aspecto medular" del informe



Harold Forsyth destacó que el "aspecto medular" del informe preliminar de la Misión de Alto Nivel de la OEA son las recomendaciones como encauzar el diálogo, la tregua política y el respeto al Tribunal Constitucional.

"La tregua política como segundo punto, como primer punto está encauzar el diálogo entre los poderes del Estado, entre las organizaciones de la sociedad civil, entre la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal que se reunió con el Grupo de Alto Nivel, entre todo lo que podríamos llamar las fuerzas vivas, encauzar ese diálogo y encomendarle al Poder Ejecutivo que lleve iniciativas en ese sentido que ojalá se encuentre a la altura de este reto", dijo.

Además, Harold Forsyth resaltó que el encausamiento del diálogo se realizará de un "acompañamiento internacional".

"En los próximos días es el Consejo Permanente de la OEA el que va a pronunciarse sobre esto y eso es lo que tendrá valor legal definitivo. Eso debería ocurrir, calculo yo, el jueves o viernes de la próxima semana", manifestó.

