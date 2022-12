Flor Pablo anuncia que la mayoría de la bancada Integridad y Desarrollo apoyará la moción de vacancia presidencial

La parlamentaria aseguró que solo a un gabinete del presidente Pedro Castillo le dio el voto de confianza | Fuente: Congreso

Flor Pablo, congresista de la bancada Integridad y Desarrollo, anunció que ella y la mayoría de los miembros de la agrupación apoyarán la moción de vacancia presidencial contra el mandatario Pedro Castillo.

“La mayoría (de Integridad y Desarrollo) vamos a apoyar en el voto la moción de vacancia, pero ¿por qué no la hemos firmado y estamos insistiendo? Porque no podemos pretender que con la vacancia del presidente se resuelve la a crisis política, aqui lo que estamos solicitando a las fuerzas políticas es que se haga una sucesión constitucional. No podemos pretender que el Legislativo también asuma el Ejecutivo”, manifestó ante los medios de comunicación.

En otro momento, Flor Pablo aseveró que no le daría la confianza al gabinete de la primera ministra Betssy Chávez, pues recordó que solo le ha dado el voto a favor a una de las conformaciones ministeriales de Pedro Castillo.

“No puedo decirlo como bancada, pero yo no le voy a dar la confianza por los mismos criterios que no he dado la confianza prácticamente a todos los gabinetes. Solo le di la confianza uno y fue el gabinete más técnico que lamentablemente el presidente desestimó”, sostuvo.

Por otro lado, la parlamentaria recalcó que si Pedro Castillo es vacado, quien debe sucederlo es Dina Boluarte como vicepresidenta, "nos guste o no".

"Es lo que corresponde. La vicepresidenta es ella, nos guste o no. Cuando uno plantea una medida pensar que pasa al día siguiente. Si apoyamos la vacancia nosotros necesitamos seguir lo que se planteó en junta de portavoces, es un acuerdo político", añadió.

Rechazan invitación de Betssy Chávez

La bancada de Avanza País anunció que no acudirán a la reunión que realizará la primera ministra, Betssy Chávez. A través de un comunicado, los parlamentarios enfatizaron que tanto ella como los ministros de su Gabinete deben ser destituidos e inhabilitados por interpretar como una primera negación de confianza el "rechazo de plano" del Congreso.

"En estricto respeto del orden constitucional, señaló que el pedido de confianza no cumplía con los requisitos establecidos por la Constitución y el Reglamento del Congreso y, por lo tanto, la rechazó de plano. Este pedido de confianza no fue debatido ni votado en el pleno del Congreso, el único llamado a dar o denegar la confianza a un gabinete", se lee en el documento publicado en las redes sociales.

La primera ministra, Betssy Chávez, envió un oficicio hoy por la mañana a todas las bancadas parlamentarias en el que se les convoca a una reunión de trabajo a fin de "tender puentes" entre el Ejecutivo y el Legislativo.