Betssy Chávez: Avanza País no asistirá a reunión propuesta por la presidenta del Consejo de Ministros

La bancada de Avanza País anunció que no acudirán a la reunión que realizará la primera ministra, Betssy Chávez. A través de un comunicado, los parlamentarios enfatizaron que tanto ella como los ministros de su Gabinete deben ser destituidos e inhabilitados por interpretar como una primera negación de confianza el "rechazo de plano" del Congreso.

"En estricto respeto del orden constitucional, señaló que el pedido de confianza no cumplía con los requisitos establecidos por la Constitución y el Reglamento del Congreso y, por lo tanto, la rechazó de plano. Este pedido de confianza no fue debatido ni votado en el pleno del Congreso, el único llamado a dar o denegar la confianza a un gabinete", se lee en el documento publicado en las redes sociales.

La primera ministra, Betssy Chávez, envió un oficicio hoy por la mañana a todas las bancadas parlamentarias en el que se les convoca a una reunión de trabajo a fin de "tender puentes" entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto lo hace un día después de la presentación de la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, pero Avanza País es la primera agrupación que declina oficialmente la invitación.

"La interpretación de la denegatoria de confianza, contraria a la ley, que han hecho usted y otros miembros de su gabinete debe tener como consecuencia su destitución e inhabilitación. Debido a estos motivos, le informamos que hemos decidido no asistir a la reunión propuesta", culmina el comunicado de Avanza País.



Por otro lado, la Junta de Portavoces del Congreso acordó que el pleno del Parlamento sesionará este jueves 1 de diciembre a partir de las 6.00 p. m. de manera semipresencial para atender este pedido.

Niegan otra cuestión de confianza

Betssy Chávez, nueva presidenta del Consejo de Ministros, aseguró que el gobierno no tiene en mente presentar una segunda cuestión de confianza ni cerrar el Congreso. En ese sentido, afirmó que ella buscará el diálogo con la oposición en el Parlamento.

"No tenemos la intención de una segunda cuestión de confianza para cerrar el Parlamento. Estamos yendo (al Congreso) para tender puentes de diálogo. Los ciudadanos han elegido un gobierno que esté hasta el 2026 y a los señores legisladores hasta ese mismo año. Yo considero que una oposición es importante, vital para crecer. Aquí no somos ventrílocuos no tenemos que tener una mentalidad homogénea", expresó en una entrevista a TV Perú.

Betssy Chávez recalcó en la entrevista que para el Poder Ejecutivo, se asume que el Congreso ya rechazó la primera cuestión de confianza tras la renuncia de Aníbal Torres y tienen los fundamentos jurídicos para sustentarlo.