"Es un audio en el que yo participo. si quieren querellarme, que me querellen", dijo en relación a la respuesta de Dimitri Senmache sobre el audio en donde se escucha su nombre. | Fuente: RPP Noticias

José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), reiteró que el presidente Pedro Castillo le pidio que encubra la fuga de Fray Vásquez, Gian Marco Castillo y Burno Pacheco, pero se negó porque esta agencia no se encargaba de dichas funciones y porque estas personas estaban requisitoriadas.

"La primera vez que me pidió que lo ayude a sustraer la acción de la justicia a Bruno Pacheco, Fray Vásquez y a Gian. [¿A Juan Silva también?] Fue después, a mi ya no me pidieron porque en el primer pedido lógicamente me negué. En el audio que yo le digo a Bedar 'yo te dije que no te metas en esas cosas, te dije que no te metieras', no es un tema que yo estoy inventando ahorita", declaró en Todo se Sabe.

Agregó que el mandatario estaba mal asesorado ya que responsabilizaban a la Dirección Nacional de Inteligencia por las críticas al mandatario.

Por otro lado, señaló en RPP Noticias que tiene conversaciones con el presidente en relación a "que se dé esta ayuda a 'Los Niños', pero al no ver materializado lógicamente de alguna u otra manera genera indignación".

"[Esto demuestra que se comunicaba por mensajería con el presidente] Por supuesto, esos son pantallazos, pero la originalidad seria la tengo en el celular. Eso es fácil de corrborar para cualquier perito montado", declaró en RPP Noticias.

Respecto a las declaraciones de Benji Espinoza, Dimitri Senmache y Walter Ayala —en que lo acusan de no presentar pruebas a sus declaraciones—, Latorre señaló: "Soy muy respetuoso de Benji, Dimitri y Walter Ayala. A este último lo presenté cuando estaba comenzando el gobierno, vi que tenía el perfil de una buena persona. A Dimitri lo he tratado una vez".

"No tengo nada que decir, ni negativo o positivo, excepto en los audios que no es tema que fuiste o hiciste. A mi me está contando el interlocutor con quien estoy conversando todo el tema que se ha desarrollado con la fuga de los sobrionos y los que han participado", agregó en Todo se Sabe.

Ante las declaraciones del exministro Dimitri Senmache, quien anunció que presentará una querella en su contra, el exjefe de la DINI señaló que el audio es la matriz original sobre los hechos. "Si quiere querellarme, que me querelle", apuntó.

"Se graba el 4 de agosto donde la persona que me narra estos hechos señala hechos futuros y que se han dado: la desginación del secretario general, Julio Palomino Duarte. ¿Se dio en el tiempo? Si, ¿es corrborable? Es corrborable", continuó explicando José Luis Fernández Latorre en Todo se Sabe.

Sobre las declaraciones de Lilia Paredes, en donde negó una agresión en su contra por parte de su esposo Pedro Castillo, Fernández Latorre señaló que solo fue un comentario "respecto a una información que ocurría en Palacio".

"Yo no he afirmado, pero es lo que se rumoreaba en Palacio. Hay fuentes de información que no se pueden develar, lógicamente son cercanas al Gobierno. [¿Están en Palacio?] Sí", dijo el exjefe de la DINI.

Recordó, además, que le notificó al presidente sobre estos hechos e incluso sobre Rudbel Oblitas, sobrino del mandatario, quien le pidió dinero para evitar que salga un reportaje contra Pedro Castillo.

"Dentro de los temas de seguridad como DINI seguimos procedimientos propios para cubrir las informaciones. En ese tiempo no se conocía ni yo tampoco me iba a imaginar mandar una persona para mandar una solicitud de dinero. [¿El presidente sabía?] Yo se lo he dicho personalmente, ya que yo despacho personalmente al presidente. Yo he ido a darle cuenta de cada cosa que venía sucediendo oportunamente para que pueda frenar estos temas", contó José Luis Fernández Latorre en Todo se Sabe.

Viaje a Chota y Yenifer Paredes

En otro momento de la entrevista, José Luis Fernández Latorre comentó que viajó a Chota, Cajamarca, por citación del presidente Pedro Castillo y que una persona cercana al mandatario cuestionó su desginación como jefe de la DINI, aunque evitó revelar su identidad.

Sobre Yenifer Paredes, dijo que él no sabía que era la hija del presidente. Al ser consultado por la investigación fiscal que revela que ella habría cobrado 16 mil soles para que un alcalde pueda reunirse con el presidente, Fernández dijo "a mí también me llegó la información y se la di a conocer al presidente. Él me abrazó y me dijo gracias".

Salatiel Marrufo

Sobre Salatiel Marrufo, exasesor del Ministerio de Vivienda durante la gestión de Geiner Alvarado, sostuvo que desde el mes de junio se advirtió al presidente sobre las acciones que realizaba. Aclaró que la DINI no tiene "gente de campo porque no hacemos inteligencia táctica y operativo".

"Cuando se descubrió este seguimiento a Zamir [Villaverde] todo se lo cargaron a la DINI pero era otro móvil de inteligencia. La justificación que está dando para salir del país, se ha equivocado porque la DINI no tiene gente de campo", insistió Fernández Latorre.

En ese sentido, señaló que lo intentaron sacar de la DINI desde "un primer momento" por parte de Rudbel Oblitas, sobrino del presidente Pedro Castillo. Latorre declaró que una persona que trabajó con él recibió la propuesta de sustiturilo como jefe de la DINI pero al final la rechazó.



Sobre Bruno Pacheco, dijo que hay audios que cuenta sobre el pedido que le hace Rubdel Oblitas, sobrino del presidente, en pedir dinero para el exsecretario general de Palacio: 20 mil soles.

"Yo no manejo caja chica. La ignorancia de estas personas piensas que gastos reservados es que nadie tiene que conocer en que se gasta. Me dijo: 'Mi tío Bruno está en problemas y necesitamos que nos apoye'. [¿Y usted que dijo?] Que no", explayó Fernández Latorre.

Sobre Gustavo Bobbio, actual ministro de Defensa y exjefe de asesores de la DINI, señaló que él si conocía sobre estas presiones desde Palacio.

"Sabía de las persoans que venían a nombre del presidente y de lo que querían que se haga. [Cargo de Bobbio como ministro] Yo no lo voy a criticar, tendrá sus razones", dijo en Todo se Sabe.

Por último, declaró que presentó una nota inteligencia al Congreso de la República de las situaciones que podrían darse a futuro. Ello en relación a un posible cierre del Parlamento por parte del presidente Pedro Castillo.