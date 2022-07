Pedro Castillo sobre denuncia de Mariano González: "Cuando tengan (algo) que decir, no esperen a salir de la gestión"

El presidente participó de la inauguración de la exposición Ruraq Maki | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Pedro Castillo, recalcó este miércoles que aquellos ministros que no trabajan en su gobierno "se tienen que ir a su casa". El mandatario se refirió así, sin mencionarlo, al extitular del Mininter, Mariano González.

"Estuvimos recientemente en Ayacucho e hice un llamado a los ministros: el ministro o ministra que no trabaja se tiene que ir a su casa. Hoy estamos en este escenario y cuando tengan que decir, no esperen salir de la gestión de los errores o actos que se cometen dentro de la administración, diganlo adentro, que lo que se diga después no tiene sentido", comentó el mandatario durante su discurso donde inauguró la exposición Ruraq Maki.

Pedro Castillo anunció la noche del martes, por sus redes sociales, el cambio de ministro en el Mininter. Mariano González salia del cargo apenas a dos semanas de iniciar sus funciones para la llegada de Willy Huerta como su reemplazo.

El mandatario no se había pronunciado sobre los motivos que llevaron a este cambio de ministro hasta hoy que lo hizo sin mencionar a González. Tras su participación en el evento evitó dar declaraciones a la prensa.

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, cuestionó durante la tarde las declaraciones del saliente titular del Interior, Mariano González, contra todo el Gabinete y el mandatario Pedro Castillo. En ese sentido, señaló que todos en el gobierno están unidos con el jefe de Estado pues siguen acusándolo sin pruebas.

“Como ustedes ven, aquí estamos el Consejo de Ministros en pleno, todos unidos con el presidente de la República, a quien le hacen imputaciones sin ninguna prueba. Se ha liberado a dos personas para que aporten pruebas, pero hasta ahora no lo hacen. Crimen perfecto no existe y por eso están incurriendo en serias contradicciones”, indicó en conferencia de prensa.



Mariano González: Pedro Castillo debería someterse a la justicia

El exministro del Interior, Mariano González, consideró que el presidente Pedro Castillo debería responder por los presuntos actos de corrupción en los que está involucrado. Además, opinó que la decisión de removerlo en el cargo por haber conformado un equipo especial para la ubicación y captura de personajes prófugos implica un acto de obstrucción.

"Considero que debe producirse la sucesión constitucional. Más allá de cualquier duda, cuestionamiento que haya sobre otras personas, incluyendo la vicepresidenta, debería producirse de inmediato. El Congreso debería tomar acción ya y lo que continúe será el Congreso y el orden constitucional quien decida", señaló.

Al ser consultado sobre posibles presiones para no continuar con la búsqueda de personajes prófugos, como el exministro Juan Silva, el exsecretario Bruno Pacheco y el sobrino del presidente Pedro Castillo, el exministro respondió que "la ley del hielo era evidente", principalmente de parte del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.