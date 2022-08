Pasión Dávila: "Voy a apoyar al presidente hasta el momento que me demuestren una cosa distinta"

Congresista de Perú Libre, Pasión Dávila | Fuente: Congreso

El congresista de Perú Libre, Pasión Dávila, se refirió a las investigaciones que siguen al presidente de la República, Pedro Castillo, y a la pérdida de los videos de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno el día en que la Fiscalía buscaba a Yenifer Paredes.

"¿Eso quién lo va a investigar? La Fiscalía, pues, para que determinen qué ha pasado", expresó Dávila en Ampliación de Noticias de RPP.

"La prensa nada de lo que dice el presidente va a confiar. Entonces, obviamente está en investigación. Que se haga lo que corresponda", agregó sobre los videos perdidos.

En otro momento, Pasión Dávila recalcó que apoyará al mandatario hasta que las investigaciones de la Fiscalía muestren lo contrario, porque consideró que actualmente solo hay "suposiciones".

"Nosotros siempre hemos invocado los valores en los niños. Es nuestro rol principal como maestros. Yo creo que con el presidente Pedro Castillo se haga correctamente la investigación. Lo que me deja en duda es que hasta ahora no lo demuestran. Hay una suposición", acotó.

"No soy parte de la especulación. Yo voy a apoyar al presidente hasta el momento que me demuestren una cosa distinta. Cuando me demuestren una cosa distinta, ahí sí yo corto (mi apoyo)", añadió.

Adelanto de elecciones

El parlamentario Pasión Dávila indicó que mantiene su postura de que un adelanto de elecciones generales sería lo ideal para solucionar la crisis política; sin embargo, dijo que no ve personas idóneas para que gobiernen.

"Sería importante irnos todos, para darle pase a un Gobierno de transición, pero ¿quiénes la asumen? En el país no encuentro a una persona idónea que asuma esa responsabilidad", comentó.

"Nosotros, en un momento dado, presentamos una iniciativa legislativa para adelanto de elecciones, lo cual fue rechazado y no fue tramitado pese a que fue firmado. Lamentablemente, hay oposición que protege sus intereses", agregó.



Para Pasión Dávila es importante que el presidente de la República convoque a gente idónea para los cargos de confianza y que se transparentes las designaciones.

"Lo que queremos es que si se queda el presidente de la República, que convoque a gente idónea, a gente honesta que pueda ayudar en el Gobierno. Encaminar en forma transparente la gestión. Que se nombren a ministros capaces, gente técnica que puedan trabajar proyectos de forma transparente. De esa manera, dar muestra abierta al pueblo", apuntó.