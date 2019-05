Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La congresista fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, rechazó las acusaciones de un presunto contubernio entre Fuerza Popular y el Apra para blindar al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry por no permitir que sea el Ministerio Público, y eventualmente el Poder Judicial, el que se encargue de la investigación en su contra.

"No es verdad (un pacto). Como ha dicho Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres", señaló.

En declaraciones a la prensa, Bartra justificó la reciente decisión de la Comisión Permanente de rechazar acusar al fiscal supremo Pedro Chávarry por los delitos de organización criminal y encubrimiento personal y aprobar solamente la recomendación de acusarlo por encubrimiento real.



"Cuando se toman decisiones uno se sujeta a los hechos y a lo que está contenido en el expediente materia de la denuncia o de la infracción constitucional. En este caso ayer se ha demostrado que no existían los elementos de convicción para tomar una decisión en el sentido que había recomendado el informe de Juan Sheput. Nosotros no suponemos, no hacemos inferencias porque no es lo que corresponde cuando hay decisiones de este tipo", explicó.

La legisladora recordó que el Congreso aprobó una denuncia por el presunto delito de encubrimiento real que tendrá que ser investigada. Asimismo, insistió en que "no existían los elementos suficientes" para investigar a Chávarry por organización criminal y otros delitos.

Al respecto, la fujimorista consideró que el Perú "hizo el ridículo internacional" al calificar como organización criminal los actos cometidos por el destituido juez supremo César Hinostroza, a quien la justicia española aceptó extraditar, pero no por este delito.