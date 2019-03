Peruanos por el Kambio anuncia nuevo nombre y símbolo de su partido

Partido PpK cambió de nombre.

El partido político Peruanos por el Kambio cambió oficialmente su nombre y pasó a llamarse "Contigo". En la asamblea nacional realizada este sábado, en la que también se presentó el nuevo logo, el partido anunció que el congresista Juan Sheput asumirá el cargo de presidente de la comisión política.

"El desafío que hay por delante es muy grande. Contigo es un partido que en cinco años ha logrado un triunfo electoral. Vamos a fortalecer instituciones que ya tenía el partido pero que tenían una relativa dinámica e institucionalizar un gabinete en la sombra. Hay gente muy valiosa en el partido que puede aportar", dijo Sheput a RPP Noticias.

Sheput dijo que la intención de Contigo es apoyar al presidente Martín Vizcarra, a pesar de que, según señaló, algunas personas de su entorno "insisten en separaciones". En ese sentido, precisó que este respaldo a su gestión consiste en "apoyar en lo bueno, fiscalizar en lo malo y aportar en lo que sea criticable".

"No somos incondicionales, pero sí manifestamos que no somos un partido opositor. Vamos a apoyar al presidente Vizcarra en todos aquellos aspectos buenos, no lo consideramos un adversario. Él está allí gracias a Contigo, él era de la plancha presidencial así que de ninguna manera vamos a ser un partido opositor", señaló.

Muchas gracias al partido #CONTIGO y a sus dirigentes encabezados por @gilbertvioleta por este nombramiento como presidente de la Comisión Política. Me siento muy complacido al incorporarme como militante de #CONTIGO https://t.co/GF1Fdbk8Br — Juan Sheput (@JuanSheput) 2 de marzo de 2019