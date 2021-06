El Congreso aprobó eliminar la pensión vitalicia para los expresidentes. | Fuente: Andina

El pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio de los proyectos de ley N° 254, 486, y otros que proponen eliminar la pensión vitalicia para los expresidentes de la República.

La iniciativa legislativa contó con 91 votos a favor. Tras ello fue exonerada de una segunda votación.

El texto sustitutorio, aprobado previamente por la Comisión de Constitución, señala que el Poder Legislativo puede aprobar, de manera extraordinaria, el otorgamiento de una pensión de gracia, vitalicia o por periodo definido a los exmandatarios siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- Se encuentren en estado de necesidad o de incapacidad para trabajar.

- No perciba otra pensión o ingreso del Estado

- No haya sido acusado constitucionalmente por el Parlamento,

- No tenga sentencia por delito doloso en su contra.

En ningún caso la pensión puede ser mayor a ocho remuneraciones mínimas vitales. El monto "será fijado en función del desempeño del cargo del mandatario y de la labor de trascendencia nacional realizada en beneficio del país", dice el texto.

La norma también señala que los efectivos policiales brindarán seguridad a los exmandatarios por un periodo de dos años contados a partir del día siguiente a su cese del cargo.

Otros proyectos de ley

Previamente, el pleno aprobó el texto sustitutorio que dictamina la Ley General de Museos, que tiene la finalidad de establecer el marco legal para promocionar el acceso a la cultura, fomentar su desarrollo y difusión.

La norma se aplicará en todas las entidades públicas y privadas, y alcanza a las personas naturales y jurídicas que albergan, gestionan, exhiben y difunden colecciones de bienes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Además, se informó que la Comisión de Constitución del Congreso no impulsará la reforma constitucional que determina el retorno a la bicameralidad, con la finalidad de que existan un mayor debate.

Dicha reforma estaba agendada en el pleno, que se reúne desde el miércoles para discutir diversos proyectos legislativos pendientes.





