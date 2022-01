Votación del Congreso sobre citación a canciller Óscar Maúrtua. | Fuente: Twitter Martín Hidalgo

Esta mañana, el Pleno del Congreso de la República aprobó citar al ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, para que responda sobre la política del Gobierno del presidente Pedro Castillo para ceder el uso del mar a Bolivia.

71 parlamentarios votaron a favor y 43 en contra, con solo una abstención del legislador de Perú Libre, Alfredo Pariona. El congresista Alejandro Muñante se mostró en contra de la propuesta de Pedro Castillo, pues indicó que las fronteras peruanas sirven para delimitar soberanía.

“Otra cosa distinta es la salida al mar, y eso implica cesión de soberanía, porque no hay otra forma de que Bolivia pueda salir al mar. Es importante también aclarar que debe preocuparnos, en cuanto a las declaraciones del presidente Castillo, sino cuando dijo el presidente que no solo hay que abrir las fronteras, hay que vivirlas, ¿por qué poner una barrera?, eso es lo que él preguntó. Esto me parece sumamente peligroso”, señaló.

Por otra parte, el congresista de Alianza Para El Progreso, Eduardo Salguana, señaló que las declaraciones del presidente deven devenir en una citación a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, al Parlamento.

