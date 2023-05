Pleno del Congreso debatió la llamada 'Ley Mordaza' y se prepara para su votación definitiva

Congreso La propuesta ha sido considerada una "Ley Mordaza" por los gremios periodísticos

El Congreso de la República agendó para hoy, jueves, la segunda votación del proyecto de ley que plantea incrementar las penas por los delitos de difamación y calumnia a través de medios de comunicación.

Tras un debate que se extendió por poco más de una hora, el presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, quien sustentó dicho dictamen en la sesión anterior, solicitó al presidente del Parlamento, José Williams, pasar a un cuarto intermedio, por lo que la sesión se reanudará a las 3:30pm.

Argumentos en contra

Al promediar las 12:22pm., se dio inicio a la participación de oradores de las diferentes bancadas en torno a la segunda votación pendiente.

El primer expositor fue el presidente de la Comisión de Justicia quien solicitó que, a dicho dictamen, se le sume el Proyecto de Ley N° 4485. Además, pidió que se fuera directamente al voto del dictamen. Sin embargo, el titular del Parlamento dio la palabra al primer orador, el congresista Carlos Anderson.

"Esta es una ley que deberíamos enterrar rápidamente. No volvamos a cometer errores, tengamos un poco más de sensibilidad en fortalecer nuestra democracia (...) que requiere de este cuarto poder que es la prensa (...) No matemos al mensajero, la prensa no ha inventado a los mochasueldos, sino nosotros mismos", resaltó el parlamentario no agrupado.

Continuó el congresista Edwin Martínez (AP) quien pidió a los periodistas no usar el término "Ley Mordaza" y no perder "la esencia de la información que es ética" ni los valores "so pretexto de la democracia". No obstante, anunció que votaría en contra de la ley.

A su vez, la parlamentaria Susel Paredes dijo que estaba bien el nombre de "Ley Mordaza" pues era lo que correspondía a un proyecto de esa naturaleza.

"Es mordaza cuando elevan el máximo de la pena a 4 años porque, con esa posibilidad, se le puede dar prisión preventiva (a los periodistas). Por dos casos, ¿voy a limitar la libertad de los periodistas? No puede ser, la libertad debe ser irrestricta", indicó.

El congresista fujimorista Hernando Guerra García también se pronunció en rechazo de la norma afirmando que la política "tiene un costo que se debe respetar" y que su partido "jamás hará una querella" contra la prensa.

Argumentos a favor

Por otro lado, el congresista Elvis Vergara (AP) manifestó estar a favor del proyecto ya que "se debe regular la calidad de lo que se ofrece en medios de comunicación"

"No cualquier hijo de vecino que se pasa insultando porque tiene un micrófono al frente. Eso es algo que se está regulando (...) porque no podemos permitir, so pretexto de un derecho, pisotear otros", resaltó.

Asimismo, Segundo Montalvo (Perú Libre), autor del proyecto, dijo que se estaba tergiversando el sentido de la ley al llamarla "Ley Mordaza".

"No se ha modificado el artículo 133 y 134 (...), que no nos vengan a confundir. El espíritu de la ley es proteger, salvaguardar el honor, la buena reputación, la intimidad personal y familiar", afirmó.

También se pronunció a favor Guillermo Bermejo (Cambio Democrático- Juntos por el Perú), quien sostuvo que el proyecto no va "en contra del periodismo que investiga, que cuestiona, que ayuda a saber la verdad", sino "contra los difamadores".

Además, la exministra de Salud y congresista, Kelly Portalatino (Perú Libre), dijo que la ley "no es mordaza", sino que es exclusivamente para personas naturales y jurídicas "sean periodistas o no", y que "el único punto" es que "no se puede mancillar la honra y honor de un ciudadano, ya que no se puede resarcir".

¿Qué plantea el dictamen?

Como se recuerda, la primera votación se realizó el pasado 4 de mayo, y obtuvo 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones, con los votos mayoritarios de Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Bloque Magisterial y Renovación Popular.

El dictamen plantea el incremento de sanciones "por la utilización indebida de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web de divulgación colectiva".

Este proyecto establece modificaciones al Código Penal para elevar entre 120 y 365 días-multa la sanción por el delito de calumnia, y pena privativa de la libertad "no mayor de cuatro años, con 90 a 120 días-multa" por el delito de difamación, además de "reparación civil en favor del querellante".

También modifica el Código Civil para establecer indemnizaciones obligatorias para aquel que "atribuye a una persona, un delito, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor".