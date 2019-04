Gilbert Violeta, excongresista de la bancada Peruanos por el Kambio. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Gilbert Violeta, exintegrante de la bancada Peruanos por el Kambio (PpK), consideró que es "indispensable" que el gobierno del presidente Martín Vizcarra haga una revisión de la prisión preventiva y la detención preliminar en el país. En diálogo con RPP Noticias el legislador sugirió que el encargado de presentar esta iniciativa debería ser el Ministerio de Justica para evitar que se interprete una interferencia en las funciones del Poder Judicial y del Ministerio Público.

"Para descartar esa posibilidad creo que, más allá de las iniciativas que pudiéramos presentar en el Parlamento de manera legítima, creo que debería venir una iniciativa del Ministerio de Justicia, además el Presidente dirige el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Deberían proponer ellos un proyecto de ley que permita revisar la figura de la prisión preventiva y la detención preliminar de tal suerte que se despeje desde la entrada esta posibilidad de interferencias o de politización", señaló.

Violeta negó que una eventual ley de esta naturaleza no tenga efecto retroactivo, lo cual no permitiría variar la situación legal del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Según dijo, "las normas de procedimiento sí se puede aplicar de manera inmediata", por lo que se podría -según él- se podría reformular su situación. Pese a esto, el parlamentario negó que esta iniciativa tenga nombre propio.



"Esta reforma, sin embargo, va más allá del señor Kuczynski o del señor X o Y. Hago la mención para despersonalizar y por eso he señalado que lo conveniente es que la propuesta venga del propio Ministerio de Justicia, sin perjuicio de las que podamos presentar en el Congreso. Lo que creo es que en el caso del señor Kuczynski la corrección del sistema judicial no tiene que venir de una ley, sino de la propia Sala Penal de Apelaciones porque en este caso me parece que el abuso es manifiesto", dijo.

En otro momento, Violeta aclaró que Kuczynski, quien mantiene un estado de salud delicado, ha sido cambiado de un ambiente a otro dentro de la misma Unidad de Cuidados Intensivos. En ese sentido, criticó que el informe de Medicina Legal a solicitud de la Fiscalía indicara que se encontraba en condiciones para enfrentar una prisión preventiva.

"Un hombre mayor de 81 años, que tiene un serio problema de afección cardiaca, y que tiene una presión arterial voluble, no es una persona que está en buen estado de salud para enfrentar algo. Lo que ocurre es que hay momentos en los que tiene una presión arterial normal, pero treinta minutos después puede tener una presión muy elevada. Eso genera un serio riesgo a su salud y es lo que nosotros denunciamos", detalló.