Víctor Andrés García Belaunde, congresista de Acción Popular. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Víctor Andrés García Belaunde recordó que el plazo máximo para la prisión preventiva para casos de criminalidad organizada fue ampliado de 18 a 36 meses en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en la gestión de la entonces ministra de Justicia Marisol Pérez Tello y de Fernando Zavala como presidente del Consejo de Ministros.

"La norma ellos la dieron usando la delegación de facultades que le dio el Congreso. Haciendo uso de esas facultades cambiaron los plazos e hicieron una serie de ajustes. En el Perú, lamentablemente, se confía mucho en el criterio del juez para tomar decisiones, pero en el Perú el criterio del juez no funciona como en otras partes", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario reconoció que, junto con otros legisladores, "está revisando" la posibilidad de presentar o respaldar un proyecto de ley para modificar la prisión preventiva o promover el arresto domiciliario para personas mayores.



"Eso ya lo hemos visto antes. Lo que pasa es que la mayoría en el Congreso aprista y fujimorista no querían tocar el tema de la prisión preventiva para que no se crea que estaban favoreciendo a sus líderes, pero en Acción Popular, que no tiene a nadie involucrado, podríamos hacerlo. Creo que lo que funciona bien en otro país no tiene por qué funcionar bien en nuestro país", dijo.

García Belaunde dijo estar "convencido" de que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski "es responsable de todo lo que ha hecho"; sin embargo, se mostró crítico con respecto a la prisión preventiva dictada en su contra. Asimismo, cuestionó que la intención de colocarle grilletes al exmandatario cuando se encontraba en la clínica "es una actitud casi caníbal".