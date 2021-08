María del Carmen Alva, presidenta del Congreso.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, calificó de "vigilante" al voto de confianza otorgado por el Pleno de este poder del Estado al Gabinete Ministerial que lidera Guido Bellido, pese a que la mayoría de las bancadas expresaron su pedido para que se realicen cambios en varios ministerios y aseguró que mantendrán su rol fiscalizador.

En entrevista con RPP Noticias, Alva mencionó que una posible interpelación o censura a ministros de Estado "siempre puede estar presente" debido a que el control político "es una función inherente a los congresistas". Agregó que un posible control político a los representantes del Ejecutivo dependerá del análisis, el debate y la aprobación de las bancadas.

"Ningún ministro ni el Ejecutivo debe de molestarse porque el Congreso en general cumpla esa función. El control político es lo que ayuda al contrapeso. Nosotros como Congreso somos el contrapeso del Poder Ejecutivo y la Mesa Directiva que está en funciones es una Mesa de contrapeso del Ejecutivo, por eso obtuvimos la elección y ese es nuestro papel", indicó.

"No vamos a ser una Mesa débil, no una Mesa irresponsable, siempre cumpliendo nuestras funciones dentro del marco constitucional, y el Ejecutivo sabe eso, por lo cual el tema de la cuestión de confianza, que debería ser solo por una política de gobierno, se abrió en el gobierno de Vizcarra. Yo espero que eso no ocurra", agregó.

En otro momento de la entrevista, la parlamentaria de Acción Popular señaló que la agenda del Congreso, que saldrá del consenso de todas las bancadas, será discutida y abordada con el Poder Ejecutivo para lograr una agenda común entre ambos poderes del Estado "que hace mucho tiempo no hay" y que busca "sacar al país adelante".

"Creo que de aquí en adelante tenemos que enfocarnos en una agenda legislativa común que es la que ya he anunciado y la estamos planteando, debe estar la próxima semana. Haremos una agenda con los temas principales que afectan y que son los que quieren ver la población: salud, educación y reactivación económica y empleo", precisó.

