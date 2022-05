Martha Moyano estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

La congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular, consideró que el presunto audio entre el empresario Zamir Villaverde -hoy en prisión preventiva- y el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, debería estar comprendido en la investigación que realiza la Comisión de Fiscalización, que ella integra.

“Pueden estar comprendidos. Es más, yo pienso que deben estar comprendidos, porque ya se está hablando de actos preparatorios. Si bien es cierto en algunos audios aún no asumían el ejercicio, sin embargo, hay actos preparatorios de cómo se está pensando que el Estado, el Ejecutivo, se convertiría en un botín para un partido político”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Aquí tenemos serias formas de concepción de lo que se vendría posteriormente a ser Gobierno; y en los actos de Gobierno, ustedes han sido testigos de cómo el señor (Pedro) Castillo tenía reuniones no solo en Sarratea. Recuerden que era antes en otros lugares y no quiso usar Palacio, porque en Palacio todo tiene que ser registrado”, añadió.

En el audio, propalado por Willax, se escuchan supuestas negociaciones por cargos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Vivienda.

“Nosotros tenemos facultades de comisión investigadora por los actos que haya hecho el señor Castillo en el caso Sarratea, así que todo lo que esté dentro del marco de la autorización que nos da el Pleno para investigar por su puesto estamos tomando conocimiento y el presidente de la comisión lo que hace es toma la decisión de citar, consultar y, en otros casos, decide citar a quienes se crea correspondiente citar”, comentó la fujimorista.



Sobre Castillo y la vacancia

Martha Moyano señaló que el presidente Pedro Castillo debe dar declaraciones ante las imputaciones en su contra, ya que -consideró- la investidura presidencial “se está manchando”.

“Si no lo hace (declarar), nosotros en la comisión tomamos la decisión de citarlo. Él no va a ir, ha ido nuestro presidente a Palacio para dejar la citación y ver cuándo y dónde puede ser, pero (Castillo) se reúsa, no hay forma”, se quejó.

Sobre la posibilidad de presentar una nueva moción de vacancia presidencial, la fujimorista señaló que su bancada la apoyaría, pero consideró que esta no prosperaría.

“En el caso de la vacancia, la bancada de Fuerza Popular por supuesto que estuvo de acuerdo con la vacancia y votaría por una eventual vacancia. Sin embargo, tenemos dificultades al interior del Parlamento, poque hay bancadas que no van a apoyar la vacancia”, comentó.

“Para lograr la vacancia se requieren 87 votos. Si logramos los 87 votos, por supuesto que yo personalmente voy por la vacancia. Pero tenemos un problema, pues si otra vez presentamos la moción y no se logran los 87 votos, entonces esa figura de vacancia estaría siendo manoseada”, sentenció.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: