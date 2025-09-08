Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Reacciones en el Congreso tras peritaje que atribuye voz a Juan José Santiváñez en audios grabados por Junior Izquierdo

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Además, el expresidente del Congreso José Williams se refirió al anuncio del titular del Minjus, Juan José Santiváñez, sobre su intención de presentar un peritaje de parte y dijo entender que "el peritaje de oficio es el que tiene bastante más valor".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Judiciales
00:00 · 02:24
Chiabra subrayó la importancia de que la justicia actúe de manera inmediata si ya se cuentan con pruebas suficientes
Chiabra subrayó la importancia de que la justicia actúe de manera inmediata si ya se cuentan con pruebas suficientes | Fuente: Andina

El congresista Roberto Chiabra señaló que la situación del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, está poniendo en riesgo la estabilidad política del Gobierno luego de que un peritaje fiscal, difundido por el programa Cuarto Poder, indicó "con alta probabilidad" que la voz del audio en el que se escucha una conversación con el capitán de la Policía Junior Izquierdo pertenecería al propio Santiváñez.

Al respecto, Chiabra subrayó la importancia de que la justicia actúe de manera inmediata si ya se cuentan con pruebas suficientes.

"Cuando se tienen pruebas, yo creo que ya tiene que accionar. Independiente de que esté o no en el cargo del ministro, yo creo que si la justicia considera que ya debe iniciarse un procedimiento, debe hacerlo. (Dina Boluarte) no se han dado cuenta de que les está afectando la estabilidad política del Gobierno en las finales de su gestión", dijo el legislador.

Por su parte, el titular del Minjus respondió y precisó que impugnará el peritaje realizado por la Fiscalía con un peritaje de parte, a fin de desestimar los resultados actuales de la investigación.

Chiabra subrayó la importancia de que la justicia actúe de manera inmediata si ya se cuentan con pruebas suficientes
Chiabra subrayó la importancia de que la justicia actúe de manera inmediata si ya se cuentan con pruebas suficientes | Fuente: RPP

José Williams: "Entiendo que el peritaje de oficio tiene bastante más valor"

En otro momento, José Williams, congresista de Avanza País y expresidente del Congreso, declaró que un peritaje de oficio suele tener más peso y contundencia.

"Las personas están en el derecho de presentar un peritaje de parte, pero entiendo también que el peritaje de oficio es el que tiene bastante más valor", explicó.

Mientras tanto, Santiváñez se encuentra en Ginebra, Suiza, tras recibir un permiso especial otorgado por el Poder Judicial para un viaje de cinco días.

Burgos pide al Ministerio Público "garantizar la autonomía" de la investigación contra Santiváñez

En tanto, el expresidente de la Comisión de Fiscalización Juan Burgos envió un documento a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para pedir que "se garantice la autonomía" de la investigación contra el titular del Minjus.

"Solicito a su Despacho que se garantice la autonomía, imparcialidad y continuidad de las investigaciones y peritajes realizados respecto al señor Santiváñez Antúnez, asegurando que no se produzcan actos de interferencia, dilación o manipulación que puedan afectar la búsqueda de la verdad y la justicia", se puede leer en el oficio.

Oficio 043 Congresista Juan Burgos Oliveros a La Fiscal de La Nacion 08.09.2025[R] by Jair Martín Zevallos Morón

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral

Después de más de 34 años, la bicameralidad trae de retorno al Senado, un grupo de sesenta legisladores que serán elegidos en las elecciones generales 2026. ¿Qué funciones realzarán y cómo será la votación en la cédula? Escuchemos el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
peritaje congreso Juan José Santiváñez Roberto Chiabra José Williams Juan Burgos

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA