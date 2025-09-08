Reacciones en el Congreso tras peritaje que atribuye voz a Juan José Santiváñez en audios grabados por Junior Izquierdo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chiabra subrayó la importancia de que la justicia actúe de manera inmediata si ya se cuentan con pruebas suficientes | Fuente: Andina

El congresista Roberto Chiabra señaló que la situación del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, está poniendo en riesgo la estabilidad política del Gobierno luego de que un peritaje fiscal, difundido por el programa Cuarto Poder, indicó "con alta probabilidad" que la voz del audio en el que se escucha una conversación con el capitán de la Policía Junior Izquierdo pertenecería al propio Santiváñez.

Al respecto, Chiabra subrayó la importancia de que la justicia actúe de manera inmediata si ya se cuentan con pruebas suficientes.

"Cuando se tienen pruebas, yo creo que ya tiene que accionar. Independiente de que esté o no en el cargo del ministro, yo creo que si la justicia considera que ya debe iniciarse un procedimiento, debe hacerlo. (Dina Boluarte) no se han dado cuenta de que les está afectando la estabilidad política del Gobierno en las finales de su gestión", dijo el legislador.

Por su parte, el titular del Minjus respondió y precisó que impugnará el peritaje realizado por la Fiscalía con un peritaje de parte, a fin de desestimar los resultados actuales de la investigación.

José Williams: "Entiendo que el peritaje de oficio tiene bastante más valor"

En otro momento, José Williams, congresista de Avanza País y expresidente del Congreso, declaró que un peritaje de oficio suele tener más peso y contundencia.

"Las personas están en el derecho de presentar un peritaje de parte, pero entiendo también que el peritaje de oficio es el que tiene bastante más valor", explicó.

Mientras tanto, Santiváñez se encuentra en Ginebra, Suiza, tras recibir un permiso especial otorgado por el Poder Judicial para un viaje de cinco días.

Burgos pide al Ministerio Público "garantizar la autonomía" de la investigación contra Santiváñez

En tanto, el expresidente de la Comisión de Fiscalización Juan Burgos envió un documento a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para pedir que "se garantice la autonomía" de la investigación contra el titular del Minjus.

"Solicito a su Despacho que se garantice la autonomía, imparcialidad y continuidad de las investigaciones y peritajes realizados respecto al señor Santiváñez Antúnez, asegurando que no se produzcan actos de interferencia, dilación o manipulación que puedan afectar la búsqueda de la verdad y la justicia", se puede leer en el oficio.