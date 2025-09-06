Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Martín Vizcarra dice que Juan José Santivañez "toma todas las decisiones" en el Ejecutivo: "Es el presidente de la República actualmente"

Martín Vizcarra afirmó que los 22 días que pasó en el penal de Barbadillo lo han fortalecido tanto a él como a su organización política.
Martín Vizcarra afirmó que los 22 días que pasó en el penal de Barbadillo lo han fortalecido tanto a él como a su organización política. | Fuente: RPP
Jorge Luis Pinedo Barrera

por Jorge Luis Pinedo Barrera

·

Martín Vizcarra reapareció en Tacna tras su excarcelación y afirmó que la mandataria Dina Boluarte es solo un “adorno del Gobierno”, el cual -según dijo- está dirigido en realidad por Juan José Santiváñez, Keiko Fujimori y César Acuña.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Actualidad
00:00 · 01:50

El expresidente Martín Vizcarra afirmó que el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, es quien realmente toma las decisiones en el país, por encima incluso de la mandataria Dina Boluarte y del titular del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana.

“Yo diría que Santiváñez es el presidente de la República actualmente, porque él es el que toma todas las decisiones de gobierno”, señaló Vizcarra a su llegada al aeropuerto de Tacna, donde fue recibido por simpatizantes de su partido Perú Primero.

“En el organigrama del Gobierno, Santiváñez está encima del premier y está encima de Dina Boluarte”, agregó.

En ese sentido, Vizcarra aseguró que la presidenta es solo "un adorno del Gobierno", el cual -según dijo- "es manejado" por Juan José Santiváñez, Keiko Fujimori y César Acuña. 

Por otro lado, el exjefe del Estado sostuvo que los 22 días que pasó en el penal de Barbadillo, donde cumplía prisión preventiva por investigaciones vinculadas a presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, lo han fortalecido tanto a él como a su organización política.

También calificó de “ridícula” una investigación iniciada por la Fiscalía en su ciudad natal, a raíz de una vigilia organizada a su favor mientras estuvo detenido.

Cabe recordar que Martín Vizcarra enfrenta un proceso por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, ambos en agravio del Estado.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Martín Vizcarra Juan José Santiváñez Dina Boluarte Poder Ejecutivo Keiko Fujimori César Acuña

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA