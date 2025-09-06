Martín Vizcarra dice que Juan José Santivañez "toma todas las decisiones" en el Ejecutivo: "Es el presidente de la República actualmente"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente Martín Vizcarra afirmó que el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, es quien realmente toma las decisiones en el país, por encima incluso de la mandataria Dina Boluarte y del titular del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana.

“Yo diría que Santiváñez es el presidente de la República actualmente, porque él es el que toma todas las decisiones de gobierno”, señaló Vizcarra a su llegada al aeropuerto de Tacna, donde fue recibido por simpatizantes de su partido Perú Primero.

“En el organigrama del Gobierno, Santiváñez está encima del premier y está encima de Dina Boluarte”, agregó.

En ese sentido, Vizcarra aseguró que la presidenta es solo "un adorno del Gobierno", el cual -según dijo- "es manejado" por Juan José Santiváñez, Keiko Fujimori y César Acuña.

Por otro lado, el exjefe del Estado sostuvo que los 22 días que pasó en el penal de Barbadillo, donde cumplía prisión preventiva por investigaciones vinculadas a presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, lo han fortalecido tanto a él como a su organización política.

También calificó de “ridícula” una investigación iniciada por la Fiscalía en su ciudad natal, a raíz de una vigilia organizada a su favor mientras estuvo detenido.

Cabe recordar que Martín Vizcarra enfrenta un proceso por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, ambos en agravio del Estado.