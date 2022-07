La legisladora de Renovación Popular postulará para presidir la Mesa Directiva del Congreso. | Fuente: Congreso de la República.

La bancada de Renovación Popular anunció la tarde de este sábado que presentarán a Gladys Echaíz como candidata a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo legislativo 2022-2023 como parte de una lista multipartidaria para la elección que se realizará el martes 26 de julio.

En conferencia de prensa, el vocero de la agrupación parlamentaria Jorge Montoya y la propia legisladora Gladys Echaíz confirmaron su postulación a la Presidencia del Congreso, esto pese a que en vísperas Montoya descartara que la congresista fuera a ser una opción para postular a la Mesa Directiva.

La legisladora precisó que su postulación responde a un acuerdo de la bancada y a una reflexión suya ante los pedidos de diversos sectores para que encabece una lista a la Mesa Directiva del Parlamento.

“Luego de una pausa que se tomó en la bancada de Renovación Popular y de la reflexión necesaria para tomar una decisión tan importante, como es la de candidatear a la Mesa Directiva del Congreso de la República, (...) y habiendo recibido la invitación o las recomendaciones y pedidos, no solo de nuestros electores, sino de organizaciones civiles, de agrupaciones de toda índole, e incluso de colegas demócratas, decidí acceder a la petición y postular a la Mesa Directiva del Congreso de la República”, manifestó la congresista.

🔵 #Ahora | Anunciamos la participación de nuestra congresista, @gladysechaiz, como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la República del Perú#BancadaCeleste pic.twitter.com/PvHDzRTdtQ — Bancada Renovación Popular (@BancadaRP) July 23, 2022

Lista multipartidariay propuesta

Echaíz sostuvo, además, que la lista que encabeza de cara a la elección de la Mesa Directiva estará conformada por legisladores “miembros de distintas bancadas”, los cuales se conocerán el próximo lunes, último día de plazo para presentar las listas. De momento no se conoce qué bancadas apoyarían la fórmula que plantea Renovación Popular; sin embargo, durante la conferencia de prensa, los legisladores de esta bancada estuvieron acompañados por congresistas de Avanza País.

Al ser consultados sobre si la candidatura de Gladys Echaíz cuenta con el apoyo de todos los congresistas de Renovación Popular, el portavoz de dicha agrupación parlamentaria, Jorge Montoya, indicó que el 100% de los congresistas respaldará a su colega de bancada. Asimismo, se refirió a un pedido de reunión por parte de Lady Camones, quien encabeza la lista a la Mesa Directiva de Alianza para el Progreso, y dijo que no aceptaron esa solicitud pues ya habían indicado que no apoyarían dicha fórmula.

“Hubo un acuerdo de bancada. En Renovación Popular las decisiones se toman democráticamente con el voto de todos sus participantes, la decisión fue casi unánime y se decidió por participar en estas elecciones y entonces cualquier implicación de terceros estaría siendo contraproducente”., añadió Gladys Echaíz.

En cuanto a su propuesta, la legisladora planteó “un mensaje de tranquilidad” y la seriedad de su trabajo, así como la apertura para todas las bancadas, a fin de lograr consensos para busca soluciones a las problemáticas del país. Añadió que espera tener un trabajo directo con la población y que espera abrir las puertas del Legislativo a la gente.

"No hay trabajo posible si no trabajamos de acuerdo con el pueblo, de la mano con el pueblo, pero no para dividirlo, sino para abrir nuestros brazos, para abrir las puertas de esta institución que es su casa, para que trabajemos juntos en la búsqueda de soluciones para que analicemos la problemática en su verdadera dimensión y arribemos a conclusiones que nos conduzca a esa paz social tan anhelada, tan deseada y tan buscada por todos nosotros", dijo.