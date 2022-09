Según el testimonio de la pareja de la víctima, el resguardo policial encubrió al congresista el día de la agresión | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nuevos indicios de la presunta agresión sexual cometida por el congresista Freddy Díaz revelan que su accionar pudo contar con complicidad de sus allegados. Esto se infiere del testimonio ante la Fiscalía de Juan Rodríguez Huarancca, pareja de la víctima, al cual el diario La República tuvo acceso.

En su declaración, Rodríguez denuncia que el suboficial PNP Jaime Tolentino Riquelme, resguardo policial del parlamentario, encubrió la presencia de la víctima en el despacho de Díaz la noche de la agresión, pese a -sostuvo- los gritos que se escuchaban dentro de la oficina.

Presunto encubrimiento



Según el testimonio de Rodríguez Huarancca ante la Segunda Fiscalía Suprema Penal, el pasado 26 de julio a las 11:15 p.m. preguntó al suboficial Tolentino si su pareja se encontraba en el despacho del congresista Díaz, ante lo cual el efectivo se negó a realizar la consulta.

"El personal de seguridad me indica que desconocía si (ella) se encontraba (en la oficina de Díaz), por lo que le pedí que tocara nuevamente la puerta del despacho para cerciorarnos. Ante la negativa (...), insistí nuevamente al personal de seguridad para que tocara la puerta, dando nuevamente su negativa”, señaló en su declaración, según recogió La República.

Según Rodríguez, pudo "cerciorarse" que su pareja se encontraba en la oficina de Díaz porque "su cartera aún se encontraba en la credencial donde siempre guarda su cartera" (sic). Por ello, pese a las negativas, insistió con la solicitud para saber de ella, a lo que Tolentino accedió y procedió a tocar la puerta "pero muy despacio".

"Ya era muy tarde y no era horario para laborar. Entonces, le pedí al personal de seguridad nuevamente que tocara la puerta, a lo que tocó pero muy despacio, indicándome que no insistiera y que el congresista ya le había dicho que iba a salir", señaló.

A su vez, en su testimonio fiscal, el suboficial Tolentino confirmó que el parlamentario se encontraba a esas horas en su despacho, algo que constató tras realizar la consulta a pedido de Rodríguez.

“El señor (Rodríguez) me insiste, ingresa al despacho queriéndose entrevistar con el congresista, y yo como personal de seguridad, cumpliendo con mi función de prevenir y salvaguardar al parlamentario, procedo a tocar la puerta del congresista. Este último (el congresista) sale y me dice: ‘Ya salgo, Tolentino’. Yo giro y le refiero al señor (Rodríguez)”, indicó el suboficial.

Pese a ello, según el testimonio de Rodríguez, Tolentino cerró la puerta del acceso al despacho del congresista y le pidió que se retirara del lugar.

"Procedí a salir una vez más de la oficina al pasadizo y el señor Tolentino procedió a cerrar la puerta de la oficina, quedándonos ambos fuera (...) entonces volví a insistirle para que preguntara pero ya no respondía nada", indicó Rodríguez.

Vale decir que el parlamentario Díaz, según La República, afirmó a la Fiscalía que no tuvo comunicación con nadie hasta después de la 1:50 a.m. del 27 de julio, cuando revisó su celular y se percató de los mensajes de Tolentino respecto a que había alguien en la puerta preguntando por la víctima.

Gritos en el despacho

La negativa del suboficial Tolentino para preguntar por la víctima habría continuado pese a escucharse gritos desde el interior de la oficina de Díaz, según Rodríguez Huarancca. Ante ello, el suboficial solo le habría respondido que no escuchó nada.

A la 1 de la madrugada, siempre según el testimonio de Rodríguez, el personal de seguridad del edificio subió al quinto piso por una llamada de emergencia que realizó la pareja de la víctima. En esos momentos, se volvieron a escuchar gritos desde la oficina de Díaz a lo que Tolentino respondió que había un televisor prendido.

"El personal de seguridad del congresista se acercó y dijo que en el despacho había un televisor como haciendo referencia que el quejido se habría debido a ello, a lo que le dije que eso no era posible", sostuvo Rodríguez. En esos momentos, según relató, uno de los miembros de seguridad "colocó música".

Ya a las 2 de la mañana, Freddy Díaz salió de su despacho y habría sido inmediatamente protegido por Jaime Tolentino, pese a que Rodríguez le preguntaba por su pareja. Además, en su relato, Tolentino habría dicho que vio "normal" al congresista, pese a que éste dijo a la Fiscalía que se encontraba "mareado" y, por ello, se apoyó en el pasamanos de la escalera para no caerse.

Le insistió para beber

El último lunes, en una entrevista para el portal Epicentro TV, la víctima relató que el congresista la presionó para beber. Tras aceptar, trató de retirarse del lugar, pero Díaz la volvió a presionar para quedarse. “¿Cómo te vas a ir tan temprano? Espérate un rato. A ver, voy a ver qué más hay en mi repisa”, le habría dicho.

En ese momento, según su relato, el parlamentario sacó una botella de whisky para que continuaran bebiendo. Además, cerró la puerta de la oficina con seguro, con la excusa de que tendrían "una conversación privada".

“Hay algo que no he mencionado en la Cámara de Gesell. Que cuando él abre la botella de whisky, o sea, cuando me dice ‘vamos a tomar eso’, sirve el primer vaso y luego dice ‘oye, pero, ¿sabes qué?, si te voy a contar cosas, esta conversación es privada, mejor le echo seguro a la puerta” de su despacho. Y yo dije “¿Hm?”. Le echó seguro a su puerta", relató.

Tras beber un poco de whisky con el excongresista de Alianza para el Progreso (APP), la mujer perdió el conocimiento y se despertó, al promediar las 04:00 a.m., en posición “boca abajo” en el sillón del despacho de Díaz, según su relato

Actualmente, Freddy Díaz ha sido suspendido por 120 días por el pleno del Congreso. Además, la parlamentaria Patricia Chirinos, el día de ayer, remitió un oficio a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que priorice su pedido de que Díaz sea destituido e inhabilitado de la función pública.





