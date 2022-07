El parlamentario recién se reincorporó al Congreso tras superar una enfermedad | Fuente: Andina

El congresista Roberto Kamiche, actual integrante de la bancada Perú Democrático, habría llevado a trabajar al Parlamento Nacional a su actual pareja sentimental, Katherine Marita Cruz Vargas, quien se desempeña como asesora de su despacho en el Legislativo. Esto lo dio a conocer un reportaje del programa Panorama.

Según la denuncia periodística, la señorita Cruz Vargas llegó como asesora de Kamiche con un sueldo que bordea los 12 000 soles desde agosto del año pasado. En el reportaje también se puede ver parte de una denuncia policial que data de mayo de 2021, en Trujillo, antes de la juramentación del congresista como padre de la patria.

En el documento se detalla que Roberto Kamiche ha sido denunciado por su expareja por agresión psicológica. La víctima relata a las autoridades que el legislador le anuncia su nueva relación con Katherine Cruz y le dice que la llevará a trabajar como asesora al Congreso.

El exoficial mayor José Cevasco manifestó que un congresista puede llevar personal de su confianza a trabajar como asesores, pero bajo ningún punto de vista puede contratar a su pareja sentimental o familiares porque comete una infracción ética.

Katherine Cruz Vargas, quien tiene el cargo de asesora en el Parlamento, evitó pronunciarse al respecto cuando fue contactada por el programa dominical: “Disculpe, yo no soy una persona pública”.

Roberto Kamiche tampoco quiso pronunciarse al respecto asegurando que no responderá sobre su denuncia personal.

"Yo no me voy a prestar a eso. Si quieren hablar conmigo de mi carrera profesional o congresal, que me pregunten, pero no [de mi vida personal]”, expresó.

El parlamentario estuvo un tiempo alejado del Parlamento debido a problemas de salud que le han hecho perder la voz y necesitar de un equipo tecnológico para comunicarse con sus trabajadores.

Kamiche renunció a Perú Libre hace seis meses

El congresista Luis Roberto Kamiche presentó en enero de este año su renuncia irrevocable a la bancada de Perú Libre en una carta enviada al vocero de ese grupo parlamentario, Waldemar Cerrón.

En su mensaje, Kamiche señala que la razón de su salida es que no comparte "las mismas ideas programáticas y políticas con quienes dirigen la bancada. Asimismo, indica que esos desacuerdos "ha hecho insostenible mantener una relación de trabajo armoniosa y colaborativa" en el grupo político.

Además, lamenta que en Perú Libre "hay quienes cuentan con agendas propias y no comparten mi idea de democracia y sobre todo de desarrollo para nuestro país".