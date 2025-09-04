Últimas Noticias
INPE anunció que procederá a ejecutar la excarcelación de Betssy Chávez

La exministra de Trabajo, Betssy Chávez, en el pleno del Congreso en mayo de 2022.
La exministra de Trabajo, Betssy Chávez, en el pleno del Congreso en mayo de 2022. | Fuente: Congreso de la República
Oswaldo Palacios

por Oswaldo Palacios

·

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) señaló que cumplirá lo dispuesto por el Poder Judicial tras la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) anunció que procederá a ejecutar la excarcelación de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, procesada por el fallido intento de golpe del expresidente Pedro Castillo ocurrido en diciembre de 2022.

Mediante su cuenta en la red social X, la institución señaló que cumplirá lo dispuesto por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que declaró fundado un recurso de agravio constitucional que presentó la defensa legal de la también extitular del Ministerio de Cultura, que solicitó su salida de prisión —se encontraba recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos—, al argumentar que la ampliación de su periodo de prisión preventiva —otros 15 meses— fue emitida fuera de plazo. De acuerdo con el TC, la Fiscalía "no presentó con la antelación suficiente el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva contra la favorecida, y lo hizo un día antes de su vencimiento, lo que en los hechos tornó prácticamente imposible que se resuelva dicha incidencia dentro del plazo original de la prisión preventiva, tomando en cuenta que debe convocarse a audiencia y la defensa debe prepararse".

"En todos los casos de excarcelación, el Inpe se ajusta a los protocolos previstos en sus normativas internas, conforme a lo señalado en la Resolución Presidencial N.º 305-2008-INPE/P", indicó.

Betssy Chavez Chino fue derivada a primera hora de este jueves a la Clínica Cayetano Heredia, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), provincia de Lima, desde el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, luego de sufrir una descomposición.

La suspendida congresista, de acuerdo con el legislador Roberto Sánchez Palomino, presentó náuseas y vómitos tras la huelga que inició en protesta por los presuntos maltratos que recibía de otras internas, por lo que demandaba su traslado a otro centro penitenciario.

Este viernes 5 de septiembre se llevará a cabo una audiencia virtual en la que el juez supremo Juan Carlos Checkley definirá si se prolonga o no la prisión preventiva, solicitada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, contra Betssy Chávez.

