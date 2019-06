Roberto Vieira, investigado por presunto tráfico de influencias. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Roberto Vieira, investigado por presunto tráfico de influencias, atribuyó al uso de un micrófono el cambio en su tono de voz durante el peritaje al que fue sometido el pasado 16 de abril en el que se buscaba demostrar que su voz era la misma que aparecía en los audios presentados por su primo cuando lo denunció.

"Usan un micrófono que se llama micrófono de diadema. La gente que no conoce puede pensar como usted. Es un micrófono que va pegado a la boca, entonces se escucha mucho más grave que una conversación abierta, es por eso que se escucha de esa manera", señaló el legislador en diálogo con RPP Noticias.

Respecto a los cuestionamientos por el uso de monosílabos durante la pericia, el legislador señaló que cumplió con lo solicitado por los peritos del Ministerio Público y de parte que participaron en la sesión. Por esta razón, calificó como "desinformación" y "patraña" los cuestionamientos hechos en el reportaje del programa periodístico Panorama.

"Tengo que seguir el procedimiento que me ponen los peritos, no es que yo quiera hablar, conversar o debatir. Las pautas te las pone el perito, por eso el acta es clara y la muestra de voz es correcta y no tiene ninguna observación (…) Los que toman la muestra de voz son los peritos, son los que hacen el procedimiento, ellos me dicen cómo debo leer, el fiscal no. Es por eso que en el acta no lo observan", explicó.

El congresista insistió en que durante la prueba siguió las pautas establecidas por los peritos, quienes no realizaron observación por el tono de voz o el cuestionado uso de monosílabos. En ese sentido, precisó que quien realizó la observación fue el fiscal a cargo de la investigación.

"Si los peritos del Ministerio Público me hubieran pedido y no lo hubiera hecho, lo hubieran puesto como observación y no le hubieran dado conformidad a la muestra de voz. Los peritos que son los encargados de pasar el peritaje no lo observaron, la única observación es la del fiscal, pero el fiscal ni yo somos los peritos, no somos los especializados", reiteró.