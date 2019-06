El parlamentario negó haber modificado su voz durante la pericia. | Fuente: Panorama

Un nuevo audio compromete al parlamentario no agrupado Roberto Vieira tras la acusación que afronta por presuntamente haber intentado favorecer a su primo Guillermo Venegas Vieira ante el Ministerio de la Producción a cambio de un pago de US$ 25,000.

Se trata de una grabación a la que accedió el dominical Panorama y que se realizó durante el peritaje al que fue sometido Vieira el pasado de 16 abril. Esta pericia buscaba demostrar que su voz era la misma que aparecía en los audios presentados por su primo cuando realizó la denuncia a mediados de marzo.

Pericia a Vieira

El peritaje consistía de tres fases, en la primera Vieira debía responder a preguntas y entablar una conversación casual con los especialistas; en la segunda debía responder sobre sus datos personales y en la tercera tenía que leer un texto que le otorgaron los peritos.

El parlamentario respondió las dos primeras con monosílabos o solo algunas palabras sin hablar normalmente y evitando dar oraciones completas a los peritos. Durante la lectura del texto, Vieira moduló su voz y no leyó el texto con fluidez, sino que realizaba pausas entre las palabras.

Esta conducta fue advertida por los representantes del Ministerio Público, quienes pidieron al parlamentario que hablara normalmente y ante su negativa solicitaron que se incluya como una observación en el informe correspondiente.

Negación y denuncia constitucional

Vieira negó en RPP Noticias que hubiera intentado modificar su voz en el peritaje, tal y como lo evidenció el dominical el 28 de abril, y por el contrario dijo que cumplió con el protocolo establecido por los tres especialistas que se encargaron de la diligencia. También negó que los fiscales realizaran alguna observación y que le hubieran llamado la atención.

“No hay ninguna observación. Si los peritos hubieran visto que no había voluntad, que estaba haciendo todo lo contrario a lo que ellos estaban solicitado, inmediatamente me hubieran llamado a que haga las cosas correctas de acuerdo a ellos y si yo insistía y me negaba lo hubieran puesto como observación, pero el acta no tiene ninguna observación”, comentó a RPP Noticias.

Pese a esto, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó el lunes pasado una denuncia constitucional contra Vieira por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. En el oficio que envió al Congreso de la República, explicó que la denuncia se da luego del peritaje a la voz del parlamentario, que muestra que los audios que presentó Guillermo Venegas, no estaban alterados ni editados y que efectivamente se trataba de Roberto Vieira.