El legislador Roberto Vieira durante una sesión en el pleno del Congreso de la República. | Fuente: Foto: Congreso de la República

El congresista no agrupado Roberto Vieira tildó de "gran mentira" la acusación en su contra según la cual habría pedido 25,000 dólares a cambio de levantar una sanción de caducidad de permiso de pesca a una embarcación de su primo Guillermo Venegas Vieira.



Ante la Comisión de Ética Parlamentaria, que aprobó iniciarle una indagación preliminar, el legislador dijo que se pondrá a disposición de dicho grupo de trabajo y del Ministerio Público para demostrar su inocencia.



"No he recibido ni un sol y, en segundo lugar, nunca he hecho tráfico [de influencias] ni a favor ni en contra de ningún proceso", aseguró el congresista.



"Eso se aclarará en su momento, estoy preparando las pruebas. No le temo a nadie ni me va a callar ninguna mafia ni ningún grupo de corrupción que puede estar detrás, tentando esta acusación que no tiene ningún sustento", agregó Roberto Vieira.



A raíz de la denuncia, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió investigación preliminar contra el parlamentario Roberto Vieira, por presunto delito de tráfico de influencias agravado.

Durante un plazo de 60 días, el Ministerio Público recibirá el testimonio del empresario Guillermo Venegas Vieira, quien hizo pública la denuncia en el programa dominical Panorama, así como se le requerirá los registros de audio de las conversaciones telefónicas que tuvo con el congresista.